La serie Realme 11 si avvicina: ecco quando arriverà

Le prossime settimane saranno decisamente intense per gli appassionati tech, specialmente per quelli con un occhio alla Cina. Honor, OPPO e vivo sono pronte a lanciare le rispettive nuove serie ed ora arriva un'ennesima conferma: Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ sono pronti al debutto e la data di presentazione non sembra essere lontana!

Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+: la data di presentazione è vicina

La compagnia asiatica ha pubblicato il primo teaser poster dedicato alla nuova serie di mid-range, ma purtroppo non si è sbilanciata al riguardo. L'immagine mostra il profilo di un modulo fotografico, la novità stilistica della gamma: a questo giro avremo una fotocamera rotonda. Per quanto riguarda la data di presentazione, non è stata ancora svelata ma sappiamo che la serie Realme 11 arriverà nel corso del mese di maggio.

Ma cosa aspettarsi dalla nuova serie? Del modello base non si sa ancora nulla mentre si conosce parte delle specifiche dei fratelli maggiori. Sia Realme 11 che 11 Pro+ avranno a bordo uno schermo AMOLED da 6,7″ Full HD+ con bordi curvi e dovrebbero essere mossi dal Dimensity 1080 di MediaTek.

Ci aspettiamo tagli di memorie fino a 16 GB e 1 TB di storage, una batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 67W e 100W (stando ad alcune certificazioni). Il modello Pro dovrebbe offrire una fotocamera da 108 + 2 MP mentre la versione Pro+ avrebbe dalla sua un triplo modulo da 200 + 8 + 2 MP.

