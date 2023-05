Dove comprare Realme 11 Pro+, il medio gamma da 200 MP

Stiloso, bello e potente: il nuovo arrivato della serie Number alza il tiro e punta alle stelle con un design unico ed un comparto fotografico insolito per un medio gamma. Curiosi di mettere le mani su questo gioiellino? Allora ecco dove comprare Realme 11 Pro+, già in sconto con un coupon esclusivo!

Realme 11 Pro+: dove comprare il nuovo “medio gamma” da 200 MP e 100W di ricarica

Caratterizzato da un look unico (con un ampio modulo fotografico circolare) ed una back cover in simil-pelle, Realme 11 Pro+ è un dispositivo di fascia medio alta con caratteristiche di tutto rispetto. Un display OLED da 6,7″ a 120 Hz, il Dimensity 7050, una fotocamera principale da 200 MP, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 100W.

Insomma, si tratta di un terminale senza compromessi e con tanto da offrire: se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento dedicato alla serie. Per chi punta direttamente al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Realme 11 Pro+!

GizTop

Lo smartphone è dotato della Realme UI 4.0 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese (e varie lingue asiatiche). Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate 4G: LTE FDD B1/3/5/7/8/28A – TD-LTE B34/38/39/40/41 5G: NR SA: n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 – NSA: n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie Realme 11.

