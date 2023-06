Apple Music Classical: l’app per gli appassionati di musica classica arriva su Android

Aggiornamento 31/05: l'app Apple Music Classical arriva su Android, ancor prima di approdare ufficialmente su macOS e iPad. Tutti gli appassionati della musica classica da oggi possono godere del servizio su tutti gli smartphone. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Cupertino ha lanciato una nuova applicazione di streaming musicale dedicata agli amanti della musica classica. Apple Music Classical è disponibile in Italia e permette di accedere ad un catalogo vastissimo e di godere al meglio dei propri brani classici preferiti con un'elevata qualità e il supporto all'audio spaziale immersivo.

Apple Music Classical: cos'è e come funziona la nuova app di streaming musicale

Come anticipato anche in apertura, la nuova applicazione è separata da Music ed è scaricabile tramite l'App Store di Cupertino. Il servizio è incluso senza costi aggiuntivi in quasi tutti gli abbonamenti ad Apple Music. Questa novità targata Apple permette di accedere ad un catalogo di oltre 5 milioni di brani, la più vasta selezione di musica classica al mondo. Registrazioni celebri, gemme dimenticate: Apple Music Classical è l'app adatta per gli appassionati, che si tratti di principianti oppure utenti esperti.

La sezione “Scelta della redazione” è un ottimo punto di partenza, mentre chi cerca un'opera in particolare troverà un elenco delle registrazioni più popolari (in modo da poter fare anche un confronto tra le versioni). Ovviamente non mancano migliaia di album esclusivi, tra cui registrazioni di orchestre di fama mondiale, appositamente per Apple Music Classical.

La nuova app di Cupertino offre un audio Lossless fino a 24 bit/192 kHz ed è presente anche l'audio spaziale con Dolby Atmos. Ogni settimana verranno aggiunti nuovi album; inoltre i redattori di Music Classical hanno creato oltre 700 playlist, a cui se ne aggiungeranno altre. Presente all'appello una sezione “Scopri”, perfetta per esplorare nuova musica classica in base ai propri interessi.

La nuova app Apple Music Classical è arrivata su iOS a fine marzo, mentre a partire dal 31 maggio 2023 è disponibile anche su Android (ancor prima di arrivare su iPad e Mac). Trovate i link per scaricare le app sul vostro dispositivo preferito direttamente qui sotto.

iOS (iPhone) – DOWNLOAD

Android – DOWNLOAD

