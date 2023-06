Xiaomi 14 e 14 Pro certificati: ci sarà anche un terzo smartphone (mai visto prima)

Arrivano novità per i prossimi top di gamma della compagnia di Lei Jun. Xiaomi 14 e 14 Pro hanno ricevuto le prime certificazioni, le quale offrono degli indizi sul periodo d'uscita della serie. Intanto spunta anche un terzo modello e stando ad un noto insider si tratterebbe di qualcosa di mai visto prima!

Xiaomi 14 e 14 Pro: la prima certificazione svela quando arriveranno

Procediamo con ordine: Xiaomi 14 e 14 Pro sono stati certificati dall'ente IMEI e sono spuntati nel relativo database. I due smartphone sono presenti sia in versione China che Global: le sigle 23127PN0CG e 23127PN0CC farebbero riferimento al modello standard mentre 23116PN5BC e 23116PN5BG indicherebbero il fratello maggiore Pro.

Inoltre i numeri 2311 e 2312 dovrebbero indicare il periodo d'uscita o almeno offrire un indizio: come anticipato dalle voci precedenti, il nuovi top di gamma dovrebbero arrivare a novembre o dicembre (in concomitanza con l'annuncio dello Snapdragon 8 Gen 3).

Non vengono svelati dettagli tecnici e mancano informazioni sul design; tuttavia le sigle sono utili per riconoscere i terminali in altre certificazioni e piattaforme di benchmark. Arriva poi un'altra novità, questa volta da DigitalChatStation.

Il noto insider cinese cita in un post su Weibo le certificazioni dedicate a Xiaomi 14 e 14 Pro, le loro sigle “interne” (ossia N3 ed N2) e poi rivela l'esistenza di un altro dispositivo. Stando al leaker ci sarebbe un misterioso smartphone siglato N7, un modello completamente inedito che non fa parte di nessuna serie.

Di recente abbiamo visto la possibilità che Xiaomi 14 Pro arrivi in due versioni, ma questo telefono sembrerebbe qualcosa di differente. Non si tratterebbe nemmeno del prossimo Xiaomi MIX Fold 3 ma visto lo stupore dell'insider proviamo a indovinare: che si tratti del tanto chiacchierato Xiaomi MIX Flip, il pieghevole a conchiglia del brand? Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi; nel frattempo gli utenti cinesi puntano in direzione di un possibile Xiaomi 14+ oppure 14 Pro+.

