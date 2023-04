Realme 11 in un teaser “ufficioso”: come cambierà il design

Nelle ultime settimane abbiamo assistito al debutto della serie Note 12 di Xiaomi ed ora siamo in attesa delle risposte degli altri brand. OPPO è pronta al lanciare la nuova gamma Reno 10 mentre la serie Realme 11 si fa sempre più vicina. Proprio quest'ultima è protagonista di un teaser “ufficioso”, che rivela un design completamente rinnovato!

Realme 11: il primo teaser “ufficioso” mostra il nuovo design della serie

I più attenti e gli appassionati del brand cinese ben sapranno che questa non è la primissima immagine della serie Realme 11. In realtà la gamma ha ottenuto la certificazione TENAA di recente e nel database dell'ente asiatico hanno fatto capolino anche le immagini dei dispositivi (in alto ne trovate un assaggio). La famiglia Realme 11 sarà composta da un modello base e due versioni Pro e tutti i terminali saranno dotati di una fotocamera circolare.

Si tratta di uno dei trend del momento in fatto di design: basti pensare al recentissimo Xiaomi 13 Ultra, a Honor Magic 5 Pro e alla versione Lite e non solo.

In base all'immagine teaser leak – pubblicata dall'insider IceUniverse – è possibile notare il modulo circolare ed una scocca verde realizzata in similpelle.

Il nuovo teaser poster “ufficioso”

Per quanto riguarda le specifiche, i modelli Pro avranno schermi AMOLED con bordi curvi mentre la versione standard si accontenterà di un pannello flat. Il chipset a bordo dovrebbe essere il Dimensity 1080 di MediaTek e non mancherebbe una ricarica di tutto rispetto (67W e 100W).

Il lancio della serie Realme 11 è previsto per il mese di maggio: al momento manca ancora una data ma di certo nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il