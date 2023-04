Xiaomi non si smentisce: Redmi Note 12R Pro sarà l’ennesima aggiunta

Solo poche ore fa abbiamo segnalato il debutto a stretto giro di un ennesimo mid-range della serie C di Realme, facendo un paragone con Xiaomi e i suoni infiniti medio gamma. E infatti, nel perfetto spirito della compagnia di Lei Jun, ecco fare capolino anche un nuovo dispositivo della serie Note 12, famiglia che ormai vanta già un numero non proprio contenuto di terminali. Redmi Note 12R Pro sta arrivando e l'azienda ha già svelato alcune caratteristiche.

Redmi Note 12R Pro sarà l'ennesima aggiunta alla gamma: Xiaomi e il problema dei medio gamma “infiniti”

Il lancio di Redmi Note 12R Pro è atteso in Cina per il 29 aprile: si tratta solo di una manciata di giorni e potremo conoscere completamente il nuovo arrivato. Tramite il social asiatico Weibo, Xiaomi ha condiviso i primi dettagli. Il design del mid-range richiama quello del resto della serie, con una fotocamera dal layout rettangolare. Accanto al modulo è presente uno spazio aggiuntivo con il logo del brand.

Xiaomi ha confermato che il dispositivo sarà un telefono 5G ed avrà dalla sua un pannello OLED. Inoltre è presente una Dual Camera con sensore principale da 48 MP ed un taglio di memorie da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il tasto di accensione – posizionato di lato – sembra integrare un lettore d'impronte.

Il poster mostra anche le tre colorazioni disponibili (Gold, White e Black) ma non ci sono altri dettagli. Redmi Note 12R Pro va ad aggiungersi ad una famiglia nutrita (ricca sia di modelli China che Global); insomma, Xiaomi non si smentisce, con l'ennesimo dispositivo in arrivo. Resta da capire se si tratterà di un rebrand (il problema dei nomi degli smartphone è un'altra grande criticità della casa asiatica).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il