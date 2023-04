Motorola RAZR 40 Ultra mostrato da Evan Blass: eccolo nei render “ufficiosi”

Il prossimo smartphone pieghevole di Motorola sembra il dispositivo dai mille nomi: sappiamo che il terminale arriverà con un nome commerciale diverso in base all'area di distribuzione ed ora una noto insider prova a sciogliere i dubbi. Evan Blass ci mostra Motorola RAZR 40 Ultra nelle prime immagini stampa “ufficiose”, un dispositivo che ormai non ha quasi più segreti.

Motorola RAZR 40 Ultra: il display esterno potrà essere personalizzato in tanti modi

RAZR 2022

I vari modelli della serie RAZR hanno sempre puntato sul form factor a conchiglia e sulla presenza di uno schermo esterno in grado di offrire un'utilità. Il prossimo dispositivo non farà eccezione, anzi alzerà il tiro con un Second Display enorme, in grado di occupare quasi tutta la parte frontale. Il nome commerciale per l'occidente dovrebbe Motorola RAZR 40 Ultra, in arrivo in Cina come RAZR+ 2023.

Il dispositivo, o meglio la sua variante Ultra, è protagonista di un nuovo leak di Evan Blass, insider decisamente affidabile. Quest'ultimo “conferma” il nome del flagship pieghevole, ne mostra il design e offre uno scorcio del livello di personalizzazione dello schermo esterno.

In base a quanto si evince sarà possibile modificare colori, dimensioni dei caratteri, suoni, il layout, la grandezza dello schermo e come visualizzare i vari elementi. Date un'occhiata alle immagini e tutto sarà chiaro.

In termini di specifiche, i leak parlano di un dispositivo di tutto rispetto, equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1 e dotato di caratteristiche davvero niente male. Il lancio sarebbe fissato per l'1 giugno (ma manca ancora una conferma ufficiale).

