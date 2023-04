RAZR+ (Pro): il perché è Plus lo svelano foto e specifiche

Aggiornamento 25/04: compaiono in rete le specifiche dello schermo di Motorola RAZR+ (Pro) 2023, le trovate all'interno dell'articolo.

Il settore degli smartphone pieghevoli si sta ampliando sempre di più ed oltre ai modelli in formato tablet ormai stanno prendendo piede soprattutto i terminali a conchiglia. Tra i più attesi di quest'anno troviamo il nuovo dispositivo targato Motorola, ora protagonista di una serie di immagini render leak che ne svela il design: ecco come dovrebbe essere fatto Motorola RAZR+ (Pro) 2023.

Motorola RAZR+ (Pro) 2023 nelle prime immagini leak: ecco come dovrebbe essere

Il futuro flip phone di Motorola torna a far parlare di sé e questa volta per un buon motivo. La guerra dei display esterni è nell'aria: vivo X Flip ha dalla sua uno schermo da 3″, OPPO Find N2 Flip ha quello più ampio sulla piazza da 3,26″ e pare che anche il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 farà sul serio con i suoi 3,4″. Tuttavia, Motorola RAZR+ (Pro) 2023 sembra che sarà nuovamente una volta quello con lo schermo più grande fra tutti i flip phone.

A differenza del modello Lite, che avrebbe una diagonale ben più modesta, il pieghevole top di Motorola avrà un design simile a quello della generazione attuale ma con una grande novità, ossia un display esterno molto ampio che copre quasi tutta la superfice. Come conferma la stessa azienda, avrà una diagonale da ben 3,5″, un aumento del +30% ma a pari dimensioni (o quasi) che renderà ancora più utile e pratico sfruttare le app con il telefono chiuso, e un refresh rate che dovrebbe toccare i 90 Hz.

In Cina dovrebbe chiamarsi RAZR+ mentre in occidente RAZR Pro, e la denominazione “Plus” riguarderebbe anche la batteria, che salirebbe da 3.500 a 3.640 mAh, così come la ricarica che salirebbe da 30 a 33W.

Nel frattempo, in rete è emersa la prima foto reale del pieghevole, che viene ritratto in un'inedita finitura bicolore rossa/nera, con finitura opaca per quanto riguarda il lato inferiore e totalmente lucida per la parte superiore. Tutto corrisponde alle immagini render precedentemente trapelate, per un nuovo smartphone pieghevole che ricordiamo essere atteso nel mese di giugno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il