Xiaomi 13 Ultra riceve il primo aggiornamento: il Camera Phone migliora ancora

Sono passate solo poche ore dal mega evento di Xiaomi e dal debutto delle sue ultime novità. È bastato pochissimo ed ecco fare capolino il primo aggiornamento software (MIUI 14.0.8.0 TMACNXM) dedicato a Xiaomi 13 Ultra, l'ultimo top di gamma della casa di Lei Jun: il Camera Phone migliora ancora con varie novità dedicate proprio al comparto fotografico.

Xiaomi 13 Ultra: tutte le novità del primo aggiornamento della MIUI 14

Tecnicamente le vendite vere e proprie non sono ancora iniziate: il flagship è in fase di preordine (ovviamente con numeri da record) ma nel frattempo è già arrivato un update. L'aggiornamento per Xiaomi 13 Ultra porta la MIUI alla versione 14.0.8.0 TMACNXM, ancora una volta su base Android 13. Il changelog riporta varie migliorie per l'esperienza utente, insieme ad ottimizzazioni per la stabilità dell'utente e funzioni aggiuntive per Mi Wallet.

Oltre alle varie novità di rito sono presenti anche dei miglioramenti per quanto riguarda il comparto fotografico. La velocità di zoom predefinita per la modalità Quick Snap è stata cambiata (in 1,5X) mentre le varie opzioni della lunghezza focale per la medesima modalità ora sono di 0,6/1,2/5 m; infine il changelog riferisce di ottimizzazioni della qualità delle immagini in determinate scene (non specificate).

Per gli utenti più smanettoni (che magari hanno già ordinato il loro Xiaomi 13 Ultra, dato che è acquistabile anche per noi in versione China), vi segnaliamo i link al download dell'aggiornamento.

