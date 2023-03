Realme UI 4.0: tutti i modelli aggiornati ad Android 13

Nel trittico di aggiornamenti di OPPO, OnePlus e Realme, oltre a ColorOS 13 e OxygenOS 13 arriva il debutto anche della Realme UI 4.0, il major update basato su Android 13. Come ogni produttore all'arrivo del giro di boa per la nuova versione di Android, anche Realme ufficializza il rilascio della nuova versione della sua interfaccia proprietaria. Perciò vediamo quali saranno le sue novità in termini di estetica e funzionalità e quali modelli riceveranno l'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: aprile 2023

Realme UI 4.0 sta arrivando: vediamo quali smartphone riceveranno l'aggiornamento

Tutte le novità

Non essendo ancora stata presentata ufficialmente, non sappiamo con esattezza e completezza le modifiche attuate per la Realme UI 3.0. Ciò nonostante, durante il beta testing sono saltati fuori alcuni dettagli su cosa aspettarsi. Per esempio il supporto più app in background, rendendo la chiusura automatica meno aggressiva, nuovi sfondi animati ed effetti visivi (fra cui le animazioni per lo sblocco con impronta nello schermo) e ottimizzazioni per la tendina delle notifiche e del Centro di Controllo. Questi sono soltanto alcune delle novità, per scoprirle tutte dovremo attendere l'annuncio ufficiale.

Modelli compatibili

Anche se manca l'annuncio ufficiale, abbiamo la roadmap ufficiale che ci indica con esattezza quali smartphone riceveranno l'aggiornamento Realme UI 4.0 con Android 13 e quando.

Modello Beta/Early Access Stabile Stabile Italia Realme GT 2 ✔️ ✔️ ✔️ Realme GT 2 Pro ✔️ ✔️ ✔️ Realme GT 2 Master Explorer ✔️ ✔️ ❌ Realme GT ✔️ ✔️ ✔️ Realme GT Master ✔️ ✔️ ✔️ Realme GT Master Explorer ✔️ ✔️ ❌ Realme GT Neo 3 ✔️ ✔️ ✔️ Realme GT Neo 3 150W ✔️ ✔️ ❌ Realme GT Neo 3T ✔️ ✔️ Realme GT Neo 2 ✔️ ✔️ ✔️ Realme GT Neo 2T ❌ Realme GT Neo ✔️ ✔️ ❌ Realme GT Neo Flash Edition ✔️ ✔️ ❌ Realme X7 Max ✔️ ✔️ ❌ Realme 10 ✔️ ✔️ ✔️ Realme 9 4G ✔️ ✔️ Realme 9 5G ✔️ ✔️ Realme 9 SE (Speed Edition) ✔️ ✔️ ❌ Realme 9 Pro ✔️ ✔️ Realme 9 Pro+ ✔️ ✔️ ✔️ Realme 9i ✔️ ✔️ Realme 8 4G ✔️ Q2 2023 Realme 8 5G ✔️ ✔️ ✔️ Realme 8 Pro ✔️ ✔️ Realme 8s ✔️ ✔️ ❌ Realme 8i ✔️ Aprile Realme Narzo 50 4G Aprile ❌ Realme Narzo 50 5G ✔️ ✔️ Realme Narzo 50 Pro ✔️ ✔️ ❌ Realme Narzo 50A Aprile ❌ Realme Narzo 50A Prime ✔️ Q2 2023 Realme Narzo 50i Prime ✔️ Q3 2023 Realme Narzo 30 4G ❌ Realme Narzo 30 5G ✔️ ✔️ Realme Narzo 30 Pro ❌ Realme Narzo 30A ❌ Realme Narzo 30A Prime ❌ Realme C35 ✔️ Q2 2023 Realme C33 ✔️ Q2 2023 ❌ Realme C31 ✔️ Q2 2023 Realme C30 ✔️ Q3 2023 ❌ Realme C25 Aprile ❌ Realme C25s ✔️ ❌ Realme V25 ❌ Realme V23 ❌ Realme Q5 ✔️ ✔️ ❌ Realme Q5 Pro ✔️ ✔️ ❌ Realme Q5 Carnival ✔️ ❌ Realme Q5i ❌ Realme Pad Realme Pad Mini Realme Pad X ❌

