Xiaomi 15 Pro: nuovi leak, display “wow”, potenza estrema e fotocamera da top

Anche se abbiamo da poco fatto la conoscenza di Xiaomi 14 Ultra, nonché del modello base in salsa Global, si parla già di Xiaomi 15 Pro e di come cambierà il futuro flagship. È ancora presto per avere un quadro chiaro delle sue novità, ma circolano varie indiscrezioni, specialmente da parte dell’insider Digital Chat Station, su quelle che dovrebbero essere le sue specifiche tecniche.

Ecco cosa aspettarsi dalle specifiche tecniche del prossimo Xiaomi 15 Pro

Ancora una volta, si dice che Xiaomi 15 Pro sarà il primo della compagnia a sfoggiare per la prima volta un sensore ID a ultrasuoni: si vociferava sarebbe accaduto con il suddetto 14 Ultra, ma così non è stato e si sarebbe scelto di passare alla generazione successiva. Il sensore sarebbe così posizionato sotto allo schermo, che sarebbe incastonato in una scocca con cornici da 0,6 mm: se confermato, sarebbe un passo in avanti rispetto agli 1,8 mm del 14 Pro.

La piattaforma hardware sarebbe ovviamente quella di Qualcomm con lo Snapdragon 8 Gen 4, SoC che vanterebbe una frequenza di clock molto elevata: il leak parla di ben 4,3 GHz, un upgrade forse fin troppo ottimistico rispetto ai 3,3/3,4 GHz dell’attuale Gen 3. Ci sarebbe anche la comunicazione satellitare, ma come al solito molta attenzione è rivolta al comparto fotografico.

Per Xiaomi 15 Pro, la fotocamera sarebbe tripla e avrebbe un sensore OV50K da 1″, un ultra-grandangolare Samsung JN1 da 1/2,76″ e un teleobiettivo periscopiale OV64B da 1/2″, il tutto arricchito dalla collaborazione con Leica, fra lenti e varie funzionalità software.

La produzione di massa della serie Xiaomi 15 è prevista per il mese di settembre 2024, con la presentazione che avverrebbe nel corso del mese di ottobre, in linea con quanto avvenuto con la serie 14.

