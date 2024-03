I top di gamma del 2024 avranno una ricarica wireless potentissima

Sono sempre più lontani i tempi in cui utilizzare la ricarica wireless sullo smartphone era svantaggioso rispetto a quella cablata. Diversi dei top di gamma delle ultime generazioni sono dotati di supporto a una ricarica senza fili molto potente: modelli come OnePlus 12, OPPO Find X7 Ultra, vivo X100 Pro, iQOO 12 Pro e Huawei Mate 60 si caricano a 50W, salendo ai 66W di Honor Magic 6 Pro fino ai portentosi 80W di Xiaomi 14 Ultra.

La ricarica wireless sta per diventare ancora più rapida sui prossimi top di gamma

Tuttavia, sappiamo anche che buona parte del mercato premium è nelle mani di Apple e Samsung, i cui rispettivi top di gamma non vantano le stesse capacità. Sia la serie Galaxy S24 Ultra che quella iPhone 15 si fermano a 15W di ricarica wireless, e i succitati modelli Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO, vivo e OnePlus non sono così diffusi da rappresentare la media del mercato.

Tuttavia, secondo il leaker Digital Chat Station i produttori sarebbero pronti a settarsi su nuovi standard e superare i 50W: visto che Xiaomi, Huawei e Honor già lo fanno, è molto probabile che il riferimento implicito sia per le varie OPPO, OnePlus, vivo, iQOO e Realme.

Di conseguenza, possiamo aspettarci che futuri flagship come vivo X100 Ultra, OPPO Find X8 e OnePlus 13 si caricano senza fili a 66W, 80W se non anche oltre. D’altronde, in passato OPPO ha dimostrato di sapere maneggiare ricariche estremamente potenti, senz

