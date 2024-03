Il mercato in Cina continua ad andare male, ma Huawei gongola

Anche se non rappresenta quello occidentale, analizzare il mercato degli smartphone in Cina ci aiuta ad avere il termometro della situazione per quella che è ancora oggi la nazione principale nel settore telefonico. Nonostante qualche segnale di ripresa dopo annate non particolarmente positive, anche il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per buona parte dei produttori coinvolti.

Le vendite di smartphone in Cina faticano a riprendersi, ma non per Huawei

Prendendo in esame le prime 6 settimane del 2024, in Cina è stato registrato un calo annuale del -7% per le vendite di smartphone nella nazione. La decrescita più significa è probabilmente quella di Apple, che nel primo periodo dell’anno ha registrato un -24%, provocato dalla concorrenza nazionale. Per l’analista Mengmeng Zhang di Counterpoint Research, la compagnia di Cupertino si sta ritrovando pressata fra una “Huawei in ripresa e i prezzi aggressivi di aziende del calibro di OPPO, vivo e Xiaomi“; non aiuterebbe anche la serie iPhone 15, che da alcuni consumatori viene recepita come poco differente rispetti ai modelli precedenti.

Anche a fronte di una politica aggressiva dei prezzi, il duo OPPO e vivo ha comunque registrato un altrettanto incisivo calo del -29% e -15%, e anche Xiaomi è scesa del -7%. Va meglio a Honor, salita del +2% dalla quarta alla terza posizione a pari merito con Apple, ma soprattutto a Huawei e il suo sonoro +64%. Merito della serie Mate 60, campione di incassi sin da subito, quando la società ha annunciato il ritorno di smartphone 5G alimentati dai celebri SoC Kirin.

