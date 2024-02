Realme 12+ 5G ha una data di presentazione: ecco quando arriverà

Era nell’aria già da diverso tempo, ma ora è ufficiale: la compagnia asiatica ha annunciato il lancio del modello base della serie 12, anche se al momento si tratta di un unico mercato. La data di presentazione di Realme 12+ 5G è ormai prossima e resta solo da vedere quando arriverà alle nostre latitudini l’intera gamma.

Realme 12+ 5G: ufficiale la data di presentazione

Realme 12 Pro+ – Crediti: Realme

La data di presentazione di Realme 12+ 5G è fissata per il 29 febbraio, per ora solo in Malesia: l’azienda porterà i due modelli Pro e il piccolo della serie, confermando anche il design tramite i teaser ufficiali. Il dispositivo presenta bordi piatti ed un ampio modulo fotografico circolare, con una tripla fotocamera dotata di OIS. La scocca è realizzata in pelle vegana, in due colori (bianco e verde).

Realme 12 Pro+ – Crediti: Realme

In realtà Realme 12+ 5G è già stato protagonista di tante indiscrezioni: il telefono è stato certificato dall’ente cinese TENAA ed è perfino apparso su Geekbench. Di seguito trovate la scheda tecnica provvisoria (frutto dei leak); per quanto riguarda invece un ipotetico Realme 12 standard, dovrebbe esistere ma al momento non ci sono dettagli.

Cosa aspettarsi da Realme 12+ 5G

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,87 mm per 190 grammi

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, PWM Dimming a ??? Hz

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, PWM Dimming a ??? Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

fino a 12 GB di RAM

di RAM fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile

di memoria UFS 3.1 espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/??? con LYT-600, OIS, ultra-wide e macro

con LYT-600, OIS, ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP f/???

Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le