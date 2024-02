Xiaomi presenta Redmi Display G Pro 27: il nuovo monitor mini LED da 180 Hz

In occasione dell’evento di presentazione del nuovo Xiaomi 14 Ultra, smartphone e tablet non sono gli unici dispositivi ad aver conquistato la scena. La celebre azienda cinese, infatti, ha presentato anche un nuovo monitor che farà sicuramente gola a tutti gli appassionati di gaming: stiamo parlando ovviamente di Redmi Display G Pro 27, le cui specifiche vi faranno sicuramente innamorare.

27″, 2K e 180 Hz per il nuovo Redmi Display G Pro 27 di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Redmi Display G Pro 27 è un monitor da gaming progettato per gli esport, con un pannello IPS da 27″ disegnato da BOE con tecnologia Mini LED, risoluzione 2K, refresh rate fino a 180 Hz, luminosità fino a 1000 nits e la possibilità di ottenere un tempo di risposta GTG (Grey-to-Grey) di 1 millisecondo in modalità overdrive. In termini di fedeltà cromatica, invece, abbiamo a disposizione la tecnologia Quantum Dot che permette di raggiungere il 100% su sRGB, 99% su DCI-P3 e 97% su Adobe RGB, con una profondità colore di 10 bit e la certificazione TÜV per la luce blu.

Il design ricalca lo stile “spaziale” con giochi di luce RGB posizionati sul retro ed una base a V che mantiene ben saldo il monitor sulla scrivania (evitando le vibrazioni). Per quanto riguarda invece la connettività, abbiamo a disposizione un ingresso Display Port 1.4, HDMI 2.0 ed ovviamente il supporto per il montaggio VESA nel caso in cui si voglia utilizzare un braccio flessibile oppure un altro tipo di stand.

Xiaomi Redmi Display G Pro 27 è disponibile in Cina al prezzo di circa 280€ (1999 yuan), ma per il momento non sappiamo ancora se questo nuovo monitor verrà proposto anche sul mercato internazionale.

