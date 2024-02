OPPO Watch X sarà il prossimo indossabile con Wear OS: ecco la data

La compagnia cinese annuncia un nuovo smartwatch fuori dalla Cina, anche se per il momento il debutto è limitato solo al mercato malese. Si tratta di OPPO Watch X, dispositivo di cui si è parlato parecchio nei mesi passati (anche se con un altro nome) ora in dirittura d’arrivo con Wear OS di Google a bordo.

OPPO Watch X con Wear OS di Google: ufficiale la data di presentazione

Watch 4 Pro – Crediti: OPPO

Nel momento in cui scriviamo OPPO si è limitata solo ad annunciare la data d’uscita del suo prossimo smartwatch e non solo ancora noti i dettagli tecnici. Tuttavia le immagini parlano chiaro e molto probabilmente dietro al dispositivo si nasconde un rebrand di OnePlus Watch 2, in arrivo al MWC 2024. Per quanto riguarda OPPO Watch X la presentazione è fissata per il 29 febbraio, ma solo in Malesia. Se fosse davvero una versione alternativa dell’indossabile di OnePlus sarebbe abbastanza inutile portarlo in Europa, da qui la scelta di un debutto limitato (ovviamente si tratta solo di un’ipotesi).

Il nuovo Watch X – Crediti: OPPO

OPPO ha confermato il design dello smartwatch (identico a OnePlus Watch 2), così come la presenza di Wear OS di Google. A questo punto possiamo aspettarci un dispositivo premium, caratterizzato da un corpo in acciaio e una vetro zaffiro, con un pannello AMOLED circolare da 1,43″, un chipset Snapdragon W5 Gen 1 ed il GPS integrato. Il modello Watch X dovrebbe arrivare anche in Cina ma con il nome di OPPO Watch 4 (successore di Watch 4 Pro, lanciato lo scorso anno in patria). Infine ricordiamo che attualmente la casa cinese ha all’attivo un solo smartwatch con Wear OS in Europa: si tratta di OPPO Watch, storico primo capitolo della gamma.

