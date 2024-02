Realme 12+ 5G certificato ancora, stavolta con la scheda tecnica

Aggiornamento 02/02: il nuovo dispositivo ha ricevuto una nuova certificazione dal TENAA ed ora oltre alle immagini sono presenti anche i dettagli sulle specifiche. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto dei nuovi modelli della serie Number di Realme, ma soltanto dei modelli Pro. Come avvenuto lo scorso anno, pare che anche a questo giro assisteremo prima al debutto dei fratelli maggiori e poi di Realme 12. Tuttavia sembra che ci sarà una novità inedita per la serie, con un’ulteriore aggiunta.

Realme 12+ 5G tra immagini e specifiche: la nuova serie Number sale a 5 smartphone

Realme 12 Pro+ – Crediti: Realme

Solo poco tempo fa abbiamo parlato di Realme 12 Pro Max 5G, misterioso dispositivo protagonista di un leak con tanto di dettagli sul prezzo. Le novità per la gamma continueranno anche per il modello base: oltre a Realme 12 standard sembra che avremo anche una variante Plus, già certificata con tanto di sigla e nome commerciale. Realme 12 base è stato avvistato nel database dell’ente 3C con il numero di modello RMX3868 e il supporto alla ricarica rapida da 67W. Oltre a questo dispositivo ecco fare capolino anche Realme 12+ 5G con la sigla RMX3867 (o RMX3866 in Cina).

Crediti: TDRA

Entrambi i terminali hanno ricevuto la certificazione BIS il 24 gennaio, segno che il lancio è ormai vicino: sembra proprio che non manchi molto al debutto e infatti Realme 12+ è apparso nel database dell’ente cinese TENAA, con le prime immagini (il look sembra molto simile a quello dei fratelli maggiori Pro) e un primo abbozzo della scheda tecnica.

Crediti: TENAA

In base a quanto si evince, il telefono ha uno spessore di 7,87 mm ed un peso di circa 90 grammi; la batteria a bordo è un’unità da 5.000 mAh mentre lato software troviamo l’ultima Realme UI 5.0. Tra le altre caratteristiche ci sarebbero una fotocamera da 50 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP, una selfie camera da 16 MP e il supporto alla ricarica rapida da 67W. Di seguito trovate l’elenco delle specifiche riportate dal TENAA e dalle varie indiscrezioni, in riferimento a Realme 12+ 5G.

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,87 mm per 190 grammi

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a ??? Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, PWM Dimming a ??? Hz

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, PWM Dimming a ??? Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC ???

CPU octa-core (fino a 2,6 GHz)

GPU Adreno 710

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 espandibile

di memoria UFS 3.1 espandibile Batteria da 5.000 mAh (4.880 mAh tip.) con ricarica rapida da 67W

(4.880 mAh tip.) con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/??? con ultra-wide e macro

con ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP f/???

Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

La nuova serie Number, quindi, dovrebbe avere la bellezza di 5 smartphone (Realme 12, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Max). Insomma, la compagnia asiatica non scherza: sembra proprio che voglia rivaleggiare con Xiaomi come numero di smartphone lanciati e rebrand vari (si pensi alla gamma Narzo).

