Snapdragon 8 Gen 3 “Lite”: Qualcomm prepara un nuovo SoC di fascia alta

In queste settimane rimbalzano in rete notizie riguardanti lo Snapdragon 8 Gen 4, il cui lancio potrebbe essere anticipato da un altro microchip targato Qualcomm. Lo rivela il leaker Digital Chat Station, secondo cui il chipmaker californiano starebbe preparando un inedito SoC la cui sigla tecnica sarebbe SM8635.

In arrivo un nuovo SoC Qualcomm della serie Snapdragon 8: cosa aspettarsi

Le specifiche? Presto detto: il leaker indica un SoC realizzato a 4 nm da parte degli impianti taiwanesi di TSMC, lo stesso nodo che Qualcomm adopera da qualche generazione. Il semiconduttore comprenderebbe una CPU dotata di 1 core Cortex-X4 a 2,9 GHz, così come una GPU Adreno 735 a 9xx MHz, dotazione che gli permetterebbe di raggiungere un punteggio attorno a 1.700.000 punti.

Il nome non viene specificato, però: considerato che lo Snapdragon 8 Gen 3 è ufficialmente siglato come SM8650 e che è l’unico SoC Qualcomm con core Cortex-X4, è ipotizzabile che possa presentarsi al pubblico come Snapdragon 8 Gen 3 Lite. C’è anche chi ipotizza che possa trattarsi di uno Snapdragon 8+ Gen 2 oppure 8s Gen 2, visto che questo modello ha una GPU Adreno 735 che si porrebbe a metà fra la Adreno 730 dello Snap 8 Gen 1 e la Adreno 740 dello Snap 8 Gen 2.

In tutto ciò, l’insider Roland Quandt afferma che SM8635 sarebbe sostanzialmente identico all’SM7675, quello che dovrebbe esordire sotto forma di Snapdragon 7+ Gen 3, quest’ultimo atteso per la prima volta a bordo di Redmi Note 13 Turbo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le