Realme GT Neo 6 SE, altro che mid-range: trapelano le specifiche

Dopo aver completato la serie GT 5, la casa cinese avrebbe in serbo anche un altro paio di sorprese. Abbiamo già parlato del prossimo modello della gamma GT Neo, ma pare che quest’ultimo non arriverà da solo. Un noto insider ha snocciolato quelle che dovrebbero essere le specifiche di Realme GT Neo 6 SE, un altro dispositivo di fascia medio alta che attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati.

Realme GT Neo 6 SE: ecco le specifiche leak del prossimo “mid-range” della serie

GT Neo 5 SE – Crediti: Realme

Similmente alla generazione precedente (con GT Neo 5 e GT Neo 5 SE) anche a questo giro dovremmo assistere al debutto di due modelli. Realme GT Neo 6 si preannuncia come un vero e proprio flagship killer, forse equipaggiato con l’inedito Snapdragon 8s Gen 3. Ora l’insider Digital Chat Station ci offre alcune anticipazioni di quello che possiamo aspettarci da Realme GT Neo 6 SE. Ovviamente avremo a che fare con un dispositivo dalle performance “minori”, ma sempre di tutto rispetto con lo Snapdragon 7+ Gen 3: si tratta di un SoC inedito e pare che sarà il più potente di sempre per la fascia media.

Crediti: Weibo

Tra le altre caratteristiche spiccano uno schermo OLED LTPO con risoluzione 1,5K+ (mancano dettagli su dimensioni e refresh rate) ed una batteria capiente, da 5.500 mAh. Il fatto di utilizzare la tecnologia LTPO non è un dettaglio scontato per questa fascia di prezzo: lo stesso Digital Chat Station pare piacevolmente interessato a questo nuovo modello.

Il periodo d’uscita non è stato ancora confermato ma è lecito ipotizzare che il debutto possa avvenire a marzo o ad aprile. Restiamo in attesa di novità: non appena ci saranno ulteriori aggiunte vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

