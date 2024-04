Motorola Edge 50 Pro pronto per l’Europa: ecco data e prezzo

Pochi giorni fa abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di Motorola Edge 50 Pro, il nuovo modello di punta per la fascia media del brand di Lenovo. E come spesso accade con questo marchio, il suo lancio è prima avvenuto in Asia in vista del suo successivo esordio in Europa: manca ancora un annuncio, ma circolano già indiscrezioni su quelli che saranno data e prezzo di vendita.

Motorola sta per presentare Edge 50 Pro in Europa: ecco cosa aspettarsi

Crediti: Motorola

Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone a metà fra il segmento mid-range e quello top di gamma, avendo caratteristiche appartenenti ad ambedue le fasce. Certificato IP68, ha un display curvo p-OLED da 6,7″ 1.2K a 144 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di ROM UFS 2.2, batteria da 4.500 mAh con ricarica 125W e wireless 50W, tripla fotocamera da 50+13+10 MP con ultra-grandangolo, teleobiettivo 3x, selfie camera da 50 MP e Android 14 con 3 anni di aggiornamenti.

Alla luce di ciò, quanto costerà in Europa? Ce lo dicono le fonti di Appuals, secondo cui lo smartphone dovrebbe essere presentato ufficialmente dalle nostre parti per metà aprile. Nelle colorazioni Lavanda, Nero e Perla, sarebbe disponibile nel taglio da 12/256 GB al prezzo di vendita di 699€, specificando la presenza del caricatore da 125W in confezione.

Questa non è l’unica novità in vista: dopo la presentazione del modello Pro, all’orizzonte si stagliano almeno altri due modelli targati Motorola, fra Edge 50 Fusion e il vero top di gamma Edge 50 Ultra.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le