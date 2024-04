AltStore arriverà su iOS con un metodo di pagamento molto particolare

AltStore è stato uno dei primi store alternativi per iOS che permettevano l’installazione di applicazioni alternative tramite profilo sviluppatore, ma grazie al DMA i sotterfugi non saranno più necessari. In una recente intervista, infatti, il fondatore ha annunciato che AltStore arriverà ufficialmente su iOS e per ammortizzare le tasse sui download di Apple utilizzerà un metodo di pagamento ed iscrizione molto particolare, ma anche molto in voga tra i creator.

AltStore su iOS ammortizzerà le tasse di Apple con un Patreon

Crediti: AltStore

Riley Testut, fondatore e sviluppatore di AltStore, ha annunciato che questo nuovo marketplace alternativo arriverà ufficialmente su iOS nelle prossime settimane, offrendo inizialmente soltanto due app: Delta, un emulatore per retro-console, e Clip, un manager per la clipboard. La prima app sarà gratuita, mentre la seconda richiederà una donazione di almeno 1$/mese al Patreon del progetto.

Successivamente, su AltStore arriveranno anche le versioni beta delle due app, a cui si potrà avere accesso, però, soltanto con una donazione di almeno 3$/mese (ovviamente sempre su Patreon). Se il lancio dello store avrà successo, altri sviluppatori potranno richiedere l’inserimento delle proprie app su AltStore, sfruttando anch’essi lo stesso metodo di pagamento tramite abbonamento Patreon.

Si tratta sicuramente di un’alternativa molto interessante di cui sarà importante capire i risvolti ma soprattutto il successo: gli utenti saranno felici di utilizzare metodi di pagamento alternativi, oppure l’abitudinario App Store non perderà terreno nei loro confronti? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le