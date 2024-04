Motorola Edge 50 Fusion in arrivo dopo 2 anni: immagini e specifiche

Aggiornamento 05/04: trapelano immagini e specifiche di Motorola Edge 50 Fusion, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Era l’autunno 2022 quando veniva presentato l’ultimo modello della linea Fusion, e a distanza di quasi due anni sta per seguirgli l’inedito Motorola Edge 50 Fusion. A svelarlo è il solito leaker Evan Blass aka Evleaks, i cui rumor sono sempre molto attendibili ed esaurienti, e anche a questo giro ci fornisce quelle che sarebbero le specifiche tecniche principali.

Motorola: dopo anni di pausa, sta per esordire il nuovo Edge 50 Fusion, cosa sappiamo

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

Prendendo per buone le sue informazioni, sappiamo che Motorola Edge 50 Fusion (nome in codice “Cusco“) sarebbe disponibile in tre colorazioni: Tidal Teal, Peacock Pink e Ballad Blue, quest’ultima realizzata in pelle vegana. Il leaker suggerisce uno schermo p-OLED da 6,7″ con protezione Gorilla Glass 5 e certificazione IP68. Il resto delle caratteristiche prevedrebbe batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 68W, fotocamera da 50+13 MP con OIS e ultra-grandangolare, selfie camera da 32 MP, memorie da 8/256 GB e SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, lo stesso di Realme 12 Pro e Honor X50.

Motorola Edge 50 Fusion pic.twitter.com/lIMs7IQzzb — Evan Blass (@evleaks) April 4, 2024

Manca una data di presentazione: si pensava sarebbe stato presentato assieme a Motorola Edge 50 Pro ma così non è stato, perciò attendiamo di scoprire il giorno X. Per quanto riguarda l’India, il prezzo di listino sarebbe di 25.000 INR, circa 275€, ricordando che Motorola Edge 30 Fusion venne lanciato a 679,90€. E non dimentichiamoci che in arrivo c’è anche il vero top di gamma della serie, Motorola Edge 50 Ultra.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le