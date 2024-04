Dove comprare Dreame X40 Ultra e H13 Pro: i nuovi alleati nelle pulizie smart

Il momento delle grandi pulizie di primavera è arrivato e ovviamente non poteva mancare un tocco “intelligente”, grazie alla nuova linea di prodotti Dreame dedicati alla cura dei pavimenti. Un robot aspirapolvere premium ed una lavapavimenti senza compromessi: queste le novità del momento. Scopri dove comprare Dreame X40 Ultra Complete e H13 Pro, i tuoi nuovi alleati per le pulizie smart!

Dreame X40 Ultra e H13 Pro: dove comprare le nuove soluzioni per le pulizie tech

Crediti: Dreame

Il nuovo Dreame X40 Ultra Complete è un robot aspirapolvere di punta, una soluzione pensata per chi punta al top e desidera solo il meglio. Parliamo di un robottino con una potenza di aspirazione di ben 12.000 PA, in grado di pulire a fondo grazie alle tecnologie SideReach e MopExtend RoboSwing. La prima fa affidamento su una spazzola laterale estendibile, in grado di raggiungere gli spazi più stretti (come gli angoli delle pareti e le aree intorno alle gambe dei mobili); grazie al sistema MopExtend i moci rotanti possono estendersi oltre il corpo del robot, in modo da raggiungere i punti più difficili. Ovviamente non manca una stazione All-in-One per la ricarica, lo svuotamento del contenitore dello sporco e la pulizia dei moci con acqua calda a 70°C.

Dreame H13 Pro è una lavapavimenti di ultima generazione, potentissima e completa a tutto tondo. Ha una capacità di aspirazione di ben 18.000 PA ed è accompagnata da una stazione di ricarica con tanto di funzione di auto-pulizia. La spazzola viene lavata con acqua calda a 60°C ed asciugata con aria calda, in modo da evitare completamente la formazione di muffe e cattivi odori. La spazzola è stata ridisegnata per aderire al meglio ai bordi, per una pulizia efficiente, e grazie alla luce LED basta un attimo per individuare facilmente lo sporco; il tutto con un’autonomia fino a 40 minuti. Inoltre è presente un sistema antigroviglio, che evita spiacevoli situazioni con peli e capelli.

Crediti: Dreame

Per saperne di più ecco il nostro articolo dedicato al debutto della nuova linea di prodotti Dreame; continua a leggere per scoprire dove comprare Dreame X40 Ultra e H13 Pro! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Amazon

