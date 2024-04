5.5G: Xiaomi, Honor e vivo preparano l’aggiornamento

Nel mondo della connettività, mentre le aziende lavorando al futuro che sarà il 6G, il 5.5G alias 5G Advanced sta facendo il suo esordio, e lo sta facendo con marchi come Xiaomi, Honor, vivo e OPPO. Quest’ultima è stata la prima a farlo, rilasciando un aggiornamento software che aggiunge il supporto alle nuove reti mobile sulla serie Find X7, novità che adesso si sta facendo strada anche sui top di gamma della competizione.

Honor, Xiaomi e vivo annunciano il supporto 5.5G sui propri top di gamma

Dopo OPPO, è stata vivo ad annunciare l’aggiunta del supporto 5.5G sui suoi flagship di ultima generazione, cioè vivo X100 e X100 Pro e i pieghevoli X Fold 3 e 3 Pro, a cui seguiranno quelli del sub-brand, iQOO 12 e 12 Pro e iQOO Neo 9 e 9 Pro. È stato poi il turno di Xiaomi con il suo più recente Xiaomi 14 Ultra, concludendo con Honor e la sua serie Honor Magic 6.

Ciò è reso possibile dalle piattaforme Qualcomm e MediaTek in questione, ovvero Snapdragon 8 Gen 2/3 e Dimensity 9300 e i relativi modem Snapdragon X70/X75 e R16, pertanto tutti gli smartphone con questi SoC dovrebbero esserne in grado (a patto che i produttori li aggiornino di conseguenza). L’elenco comprende i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold 5, Z Flip 5

OnePlus 12, 12R, 11, Open, Ace 3, Ace 2 Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 13, 13 Pro, 13 Ultra, MIX Fold 3

Redmi K70, K70 Pro, K60 Pro

Honor Magic 5, Magic 5 Pro, Magic 5 Ultimate, Magic V2, 100 Pro, 90 GT

OPPO Find X6, X6 Pro, N3

Realme GT5, GT5 Pro

vivo X90 Pro+, X Fold 2

iQOO 11, 11 Pro, 11S, Neo 9

Motorola X40, Edge + 2023

ASUS ZenFone 11 Ultra, 10

ROG Phone 8, 8 Pro, 7, 7 Pro, 7 Ultimate

Nubia Z60 Ultra, Z50, Z50 Ultra, Z50s Pro

Red Magic 9 Pro, 8, 8 Pro, 8 Pro+, 8S Pro, 8S Pro+

Sony Xperia 1 V, Xperia 5 V

Meizu 21, 21 Pro, 20, 20 Pro, 20 Infinity, 20 Classic

In occasione di un recente evento dell’operatore telefonico China Mobile, si sono visti in azione vivo X100 e Xiaomi 14 Ultra, rispettivamente con velocità di connessione pari a 3619,19/160,75 Mbps e 5132/163,07 Mbps in download/upload. Ma queste non sono le vere potenzialità di una tecnologia teoricamente capace di spingersi ben oltre, con velocità che sulla carta possono arrivare addirittura fino a 10/1 Gbps in download/upload, oltre a offrire una latenza nell’ordine nei millisecondi.

Attualmente, la rete 5.5G di China Mobile è ancora in fase di test, con China Mobile che la sta sperimentando in oltre 300 città della Cina, partendo da quelle principali di Pechino, Shanghai e Guangzhou.

