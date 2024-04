Dreame annuncia la nuova line-up per il 2024, durante un evento speciale ad Amburgo

L’inizio della primavera non ha portato con sé soltanto i primi saldi (tech e non solo), ma anche tanti nuovi lanci. Dreame ha rinnovato la sua linea di prodotti nel corso di un evento tenutosi ad Amburgo, in cui ha alzato il sipario sulle novità in arrivo in Italia tra robot aspirapolvere, vacuum cleaner ed altre aggiunte!

Tutte le novità Dreame annunciate all’evento primaverile: nuovi modelli per la serie X, il tagliaerba A1, H13 Pro e Phon Pocket

Crediti: Dreame

Il tema dell’evento di lancio primaverile tenutosi ad Amburgo è stato “Transcend Boundaries“: l’azienda si propone di comunicare e stabilire un nuovo standard nel progresso tecnologico, andando oltre i limiti convenzionali. Nel corso dell’evento, Dreame ha svelato una vasta gamma di prodotti all’avanguardia, in dirittura d’arrivo nel mercato italiano nel corso del mese di aprile. Di seguito trovate un assaggio delle novità:

nuovi robot aspirapolvere della serie X (disponibili in Italia dal 9 aprile)

il tagliaerba robot A1 (in arrivo in Italia da 4 aprile)

l’aspirapolvere H13 Pro (disponibile in Italia dal 5 aprile)

Phon Pocket (dal 16 aprile in Italia)

Con l’introduzione di X40 Ultra Complete e X40 Master, insieme a X30 Ultra, Dreame dà il via ad una nuova era di potenza di pulizia grazie a tecnologie all’avanguardia. Le loro caratteristiche consentono una precisione senza pari, permettendo a mocio e spazzole anteriori di raggiungere anche i bordi più inaccessibili e pulire sotto i mobili con notevole efficienza. Dreame A1 è il primo tagliaerba robot del brand e sottolinea l’impegno dell’azienda nel portare le capacità di pulizia anche negli spazi esterni. Dreame H13 Pro rappresenta un significativo aggiornamento della sua serie di aspirapolvere a umido/secco, progettato per elevare la pulizia del pavimento grazie all’acqua calda. L’H13 Pro si distingue dal suo predecessore, l’H12 Pro, in tutti i parametri di prestazione, rendendo la pulizia intensiva un gioco da ragazzi. Infine, l’azienda ha presentato il Phon Pocket, caratterizzato da prestazioni top unite ad una portabilità senza rivali. Dotato di accessori anti-crespo e anti-arricciatura, questo asciugacapelli da viaggio dalle dimensioni compatte promette di garantire risultati da salone ovunque ti trovi.

Dreame X40 Ultra Complete e X30 Ultra

Crediti: Dreame

Dreame X40 Ultra Complete è il robot aspirapolvere premium più avanzato in circolazione: parliamo di un modello con una potenza di aspirazione di ben 12.000 PA con spazzola antigroviglio e la tecnologia MopExtend RoboSwing. I moci sono dotati di un braccio in grado di estendersi verso gli angoli e i bordi delle stanze, per una pulizia completa ed efficiente. La dock di svuotamento si occupa anche di lavare accuratamente i moci utilizzando acqua calda a 70°; ovviamente non mancano funzioni utili come il rilevamento dei tappeti (che solleva automaticamente i moci ed aumenta la potenza), il rilevamento degli ostacoli tramite AI e luce strutturata 3D. Come anticipato in apertura, Dreame X40 Ultra sarà disponibile dal 9 aprile (al prezzo di 1.499€ tramite Amazon e lo store ufficiale).

Crediti: Dreame

Tra le altre aggiunte troviamo anche Dreame X30 Ultra: si tratta ancora una volta di un robot aspirapolvere top, con tecnologia MopExtend e 8.300 PA di potenza di aspirazione. Anche in questo caso abbiamo una base di ricarica All-in-one, con tanto di pulizia dei moci tramite acqua calda a 60°C. Inoltre la dock si occupa anche di riempire il robottino con l’acqua pulita, per la massima efficienza.

Dreame H13 Pro

Crediti: Dreame

La nuova lavapavimenti Dreame H13 Pro si presenta come una soluzione ad alta efficienza, utile anche contro lo sporco che si annida sulla spazzola. Il dispositivo, infatti, offre un’esperienza di pulizia completa grazie all’utilizzo dell’acqua e dell’aria calda a 60°C per 30 minuti, oltre che al lavaggio a spazzola a doppia rotazione. Questo processo non solo sterilizza la spazzola, proteggendola dalla proliferazione batterica e dagli odori sgradevoli, ma previene anche i grovigli. Oltre alla pratica spazzola che si auto-pulisce, la lavapavimenti è dotata di altre caratteristiche top, come la pratica testina con luce LED, che illumina gli angoli più bui e nascosti della casa. Ovviamente parliamo di un modello di punta e ad alte prestazioni, con una potenza di aspirazione di 18.000 PA, una spazzola a 520 RPM e un comparto batteria in grado di offrire fino a 40 minuti di autonomia.

Crediti: Dreame

Nonostante il corpo da 5.6 kg, l’H13 Pro è facile da manovrare grazie all’innovativo sistema di alimentazione GlideWheel, che consente di muovere l’aspirapolvere avanti e indietro in modo fluido. Il sensore intelligente adatta la potenza di aspirazione per gestire vari tipi di sporco, garantendo una pulizia completa senza un eccessivo consumo energetico. La nuova lavapavimenti Dreame H3 Pro sarà disponibile dal 5 aprile al prezzo di 599€ nello store ufficiale e su Amazon, MediaWorld e Unieuro.

Dreame A1

Crediti: Dreame

L’azienda ha presentato il suo primo tagliaerba robotico Dreame A1, caratterizzato da funzionalità all’avanguardia. Grazie alla sua innovativa tecnologia OmniSense 3D Ultra Sensing, il robot può operare autonomamente, eliminando la necessità di fili di confine o ausili di posizionamento. Una volta connesso all’app Dreamehome, genera immediatamente una mappa dettagliata del giardino, replicando l’operatività fluida dell’aspirapolvere Dreame negli interni. Il modello A1 identifica costantemente il percorso ottimale. Utilizzando sensori avanzati, determina con precisione la sua posizione e pianifica dinamicamente il suo percorso attraverso il giardino in tempo reale. Utilizzando efficaci modelli a forma di U, minimizza il tempo garantendo comunque una finitura impeccabile. La sua maggiore efficienza consente anche di ampliare la superficie coperta, consentendo di tagliare fino a 1.000 metri quadrati di prato entro un periodo di 24 ore.

Crediti: Dreame

Se il modello A1 incontra ostacoli durante il funzionamento, ricorda l’ultima posizione per continuare senza interruzioni. Ad esempio, se il sensore di pioggia integrato rileva cambiamenti delle condizioni meteorologiche o il livello della batteria scende, il robot torna autonomamente alla sua stazione di ricarica. Una volta ricaricata completamente la batteria, riprende senza problemi il lavoro dal punto in cui si era interrotto. Tra le altre caratteristiche top abbiamo il sistema di evitamento degli ostacoli omnidirezionale 3D, i controlli direttamente tramite app (con tanto di creazione di un modello 3D del giardino), l’impermeabilità di grado IPX6. Il nuovo Dreame A1 arriva in Italia il 4 aprile, al prezzo di 1.999€ (su Amazon e nello store ufficiale).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le