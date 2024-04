Google Pixel Watch: disponibile l’aggiornamento di aprile 2024 con due nuove funzioni

Google ha lanciato oggi il nuovo aggiornamento di aprile 2024 per Pixel Watch e Pixel Watch 2, portando sugli smartwatch dell’azienda due nuove funzionalità che permetteranno di usufruire al meglio dei dispositivi indossabili. L’aggiornamento è ufficialmente in fase di rollout, quindi dovrebbe arrivare sui wearable già nelle prossime ore.

Nuove opzioni per la vibrazione e miglioramenti alla luminosità per Pixel Watch

Crediti: 9to5Google

L’aggiornamento di aprile 2024 per Pixel Watch e Pixel Watch 2, con la build TWD9.240405.001, è disponibile ufficialmente su tutti e quattro i modelli attualmente in commercio. Con questo nuovo aggiornamento arrivano anche le patch di sicurezza di aprile 2024, rilasciate in queste ore anche per gli smartphone della serie Pixel. Di seguito trovate le nuove funzionalità introdotte con questo aggiornamento.

Orologio con vibrazione

L’ora corrente viene riprodotta in modo tattile quando l’utente esegue un gesto sul quadrante

Miglioramento automatico della luminosità

Fornisce un’esperienza migliorata nella schermata delle impostazioni di luminosità automatica affinché l’utente possa percepire facilmente la differenza quando si cambiano i livelli

L’installazione di questo nuovo aggiornamento può essere forzata facendo tap più volte sulla scherma “L’orologio è aggiornato” all’interno del menu “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema“. In questo modo sarà possibile accelerare il processo di download e installazione della nuova patch.

