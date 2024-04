Microsoft porterà l’AI anche su Xbox con un chatbot assistente

Stando alle ultime informazioni emerse in rete nelle scorse ore, Microsoft starebbe lavorando ad un nuovo chatbot per la piattaforma Xbox che possa aiutare gli utenti con le questioni più semplici come il supporto e il rimborso degli ordini. L’AI dovrebbe essere rappresentata da una nuova mascotte presente sulla dashboard della console e che può fornire assistenza immediata agli utenti.

Un chatbot con AI aiuterà gli utenti con i problemi e i rimborsi su Xbox

Crediti: The Verge

Secondo le informazioni raccolte da The Verge, Microsoft starebbe già testando questo nuovo personaggio alimentato dall’AI che si anima ogni qual volta fornisce una risposta ad una domanda dell’utente. Il chatbot è connesso ai documenti di supporto di Microsoft per la rete e l’ecosistema Xbox, ed è anche in grado di elaborare eventuali rimborsi per gli acquisti effettuati.

Negli ultimi giorni, Microsoft avrebbe ampliato i test per quello che viene definiti “Xbox Support Virtual Agent“, confermando proprio ai microfoni di The Verge l’esistenza del progetto: “Stiamo testando un agente virtuale del supporto Xbox, un prototipo interno di un personaggio animato in grado di interrogare gli argomenti del supporto Xbox con voce o testo” ha dichiarato Haiyan Zhang di Xbox.

“Il prototipo rende più semplice e veloce per i giocatori ottenere aiuto sugli argomenti di supporto utilizzando il linguaggio naturale, prendendo informazioni dalle pagine di supporto Xbox esistenti.” quindi gli utenti potranno essere assistiti in modo più veloce grazie all’intelligenza artificiale. Al momento non sappiamo ancora quando il nuovo chatbot sarà disponibile per tutti.

