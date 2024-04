Motorola Edge 50 Pro ufficiale: è uno dei mid-range più veloci a caricarsi

Si è da poco conclusa la presentazione ufficiale di Motorola Edge 50 Pro, il primo degli esponenti che compongono la famiglia Edge di nuova generazione. E come vociferato prima del suo annuncio, questa volta la variante Pro non rappresenta il modello top di gamma come accadde con Edge 40 Pro ma si torna come alla serie Edge 30, dove il Pro era un modello intermedio.

Ecco il nuovo Motorola Edge 50 Pro: tutte le novità, fra specifiche e prezzi

Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola

Motorola Edge 50 Pro è disponibile nelle tre colorazioni Luxe Lavander, Moonlight Pearl e Black Beauty, per una scocca che misura 161,2 x 72,4 x 8,2 mm per 186 grammi di peso con certificazione IP68. Ha uno schermo curvo p-OLED da 6,7″ 1.2K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 144 Hz, luminosità di picco di 2.000 nits e sensore ID ottico integrato; è anche il primo smartphone ad aver ricevuto la certificazione PANTONE per l’accuratezza cromatica.

Si basa su Snapdragon 7 Gen 3, SoC Qualcomm a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 3 x 2,4 GHz A715 + 4 x 1,8 GHz A510), GPU Adreno 720 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile. L’alimentazione è fornita da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida 125W e wireless 50W (anche inversa a 10W).

Crediti: Motorola

La connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.1 e GPS/GLONASS/BDS/Galileo, e non mancano speaker stereo. Infine, la fotocamera: dietro c’è una tripla 50+13+10 MP f/1.4-2.2-2.0 con OIS, ultra-grandangolare/macro a 120° e teleobiettivo 3x con OIS, mentre davanti c’è una 50 MP f/1.9 con autofocus.

Il tutto è condito dalle varie ottimizzazioni software sotto forma di AI Photo Enhancement Engine; a tal proposito, il sistema operativo Android 14 dà il benvenuto alla nuova interfaccia proprietaria HelloUX, anch’essa comprensiva di feature AI, e con Motorola Smart Connect si possono sincronizzare dati e contenuti fra smartphone, tablet e PC Motorola/Lenovo.

Motorola Edge 50 Pro è stato presentato in India al prezzo di 31.999 INR (circa 356€) per la versione da 8/256 GB e di 35.999 INR (circa 400€) per quella da 12/256 GB; attendiamo di conoscerne l’eventuale disponibilità in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le