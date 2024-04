CUBOT annuncia Hafury Meet: il secondo smartphone del brand è servito

Dopi il debutto del primo smartphone targato Hafury, sub-brand di CUBOT nato come marchio dedicato alle donne e caratterizzato da un look sempre stiloso ed elegante, è già il momento del secondo modello dell’azienda. Si tratta di Hafury Meet, ancora una volta dotato di un design particolare e raffinato: il nuovo arrivato è pronto per il lancio, fissato per il 15 aprile.

Hafury Meet è il secondo smartphone del sub-brand di CUBOT: tutte le novità

Crediti: CUBOT/Hafury

Come anticipato anche poco sopra, Hafury è un brand pensato per le donne e cerca di trasmettere stile ed eleganza attraverso i suoi dispositivi tech, dei veri e propri accessori raffinati, realizzati con la massima cura per i dettagli. E questo non vale solo per il telefono in sé, ma anche per la confezione: il packaging trasmette lo stesso stile ed è pensato per evocare un senso di raffinatezza e la medesima cura che è stata messa nella realizzazione di Hafury Meet. All’interno della confezione sono presenti vari accessori pensati per migliorare l’esperienza di utilizzo: un’elegante custodia in stile borsetta con uno specchio multifunzione e non solo. Il debutto di Hafury Meet è fissato per il 15 aprile su AliExpress; in attesa del lancio – sicuramente il dispositivi verrà proposto in forse sconto – dai un’occhiata al sito ufficiale ed a questa pagina per altre iniziative promozionali.

Crediti: CUBOT/Hafury

Hafury Meet cambia stile rispetto al primo modello del brand: abbiamo ancora una volta una back cover finemente realizzata ma con un enorme modulo fotografico posizionato al centro della scocca. Frontalmente trova spazio un ampio schermo OLED da 6,7″ con risoluzione Full HD+ e fino a 1.500 nit di luminosità di picco. Il comparto fotografico è affidato a un sensore da 100 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 16 MP e FOV 117° ed un obiettivo macro da 5 MP; la selfie camera è un’unità da 32 MP, per auto-scatti sempre al top. Tra le altre caratteristiche abbiamo il chipset Helio G99, una capiente batteria da 5.100 mAh con ricarica da 33W e un lettore d’impronte posizionato sotto lo schermo.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le