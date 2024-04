ECOVACS T20e OMNI costa 200€ in meno su Amazon: i saldi di primavera non finiscono mai!

Dopo la promozione dedicata al fratello maggiore T20 OMNI, ora tocca ad ECOVACS T20e OMNI finire sotto i riflettori grazie ad un’occasione imperdibile su Amazon. Inizialmente il robot aspirapolvere era acquistabile a 799€ ma ora è possibile beneficiare di un ulteriore sconto di ben 200€, ovviamente con l’immancabile spedizione Prime (con tutte le garanzie del caso)!

ECOVACS T20e OMNI ad un nuovo minimo su Amazon: un’occasione super per festeggiare la primavera

Crediti: ECOVACS

Ma quali sono le differenze tra ECOVACS T20e OMNI e il modello maggiore? Per fortuna abbiamo un’unica funzione mancante: si tratta della pulizia dei moci con acqua calda, una caratteristica che consente di igienizzare a fondo i due panni. In questo caso l’auto-pulizia è comunque presente ma con acqua fredda, e c’è anche l’asciugatura tramite aria calda. La stazione OMNI All-in-one mantiene tutte le funzioni top: una volta terminato il lavoro, il robottino torna alla base per la ricarica della batteria, lo svuotamento del contenitore dello sporco e la pulizia automatica dei moci. Insomma l’assenza dell’acqua calda è l’unico compromesso ed è decisamente accettabile, visto il prezzo a cui viene proposto il robottino.

Crediti: ECOVACS

Le caratteristiche rimangono invariate rispetto a T20 OMNI: ritroviamo il sistema di lavaggi rotante OZMO Turbo 2.0, la potenza di aspirazione di ben 6.000 PA, l’assistente vocali YIKO (dotato di intelligenza artificiale) e le tecnologie TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0. Queste ultime consentono una navigazione sicura, tramite la mappatura precisa degli ambienti e il rilevamento degli ostacoli ad alta precisione. Ovviamente non mancano i controlli tramite smartphone (utilizzando l’app del brand) in modo da gestire tutti gli aspetti delle pulizie. Infine è impossibile non citare la tecnologia di rilevamento dei tappeti tramite ultrasuoni: una volta individuato un tappeto, il robot solleva i moci ed aumenta la potenza di aspirazione. In questo modo si evita di rovinarli con l’acqua e vengono puliti a fondo.

Crediti: ECOVACS

Il prezzo di ECOVACS T20e OMNI scende a 599€ in offerta lampo su Amazon, con spedizione Prime: si tratta di una cifra importante, è chiaro, ma lo sconto è davvero sostanzioso e poi parliamo di uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più interessanti sulla piazza. La promozione durerà fino al 16 aprile (e fino ad esaurimento scorte); inoltre sono attivi anche altri sconti di primavera, anche se ormai siamo alle battute finali!

