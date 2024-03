I robot ECOVACS sfiorano il 40% di sconto con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon!

Il momento del bel tempo e del risveglio della natura è giunto e per celebrare quest’occasione, quale modo migliore di una sfilza di sconti su tanti prodotti tech e non solo? La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è arrivata e un periodo di cambiamento si apre di fronte a noi: non a caso questo è il momento in cui ci si cimenta nelle celebri Pulizie di Primavera ed ECOVACS lo sa bene. I robot aspirapolvere del brand scendono a prezzi ghiotti, con sconti che arrivano a sfiorare il 40% del prezzo di listino (con sconti fino a 400€)!

Tutte le occasioni ECOVACS per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Crediti: Ecovacs

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon dura fino al 25 marzo, ma questo non vuol dire che gli sconti ECOVACS termineranno: le promozioni del brand, infatti, continueranno fino al 2 aprile (salvo esaurimento scorte, ovvio) quindi avete un po’ di tempo a disposizione per scegliere con cura il vostro robottino preferito. C’è solo l’imbarazzo della scelta, ma hanno tutti in comune la qualità e la cura per i dettagli di ECOVAS: ogni dispositivo è un concentrato di tecnologia, pensato appositamente per migliorare la vita delle persone dando una mano nelle pulizie di casa. Diciamoci la verità: passare meno tempo nella cura dei pavimenti significa avere a disposizione qualche attimo in più da dedicare a se stessi o ai propri cari. Che preferiate ritagliarvi un momento di relax o fare qualcosa di “più attivo”, le soluzioni ECOVACS sono progettati proprio per questo: rendere le pulizie intelligenti!

I robot aspirapolvere della compagnia sono tra i più apprezzati sul mercato, come nel caso di ECOVACS DEEBOT X2 OMNI. Si tratta di una soluzione premium che mira a cambiare le regole con un design unico: il robot ha un formato squadrato (anziché rotondo) e dimensioni compatte. In questo modo è in grado di raggiungere anche i punti più critiche per i robot tradizionali, pulendo a fondo sia i bordi che gli angoli. Inoltre pariamo di un modello potente (da 8.000 PA di aspirazione) accompagnato da una stazione all-in-one che svuota il dispositivo e lo pulisce completamente (lavando i mop con acqua calda a 55°C e asciugandoli sfruttando l’aria calda). Non mancano un sistema di mappatura 3D avanzato, il rilevamento intelligente degli ostacoli e l’assistente vocale YIKO 2.0, un valido alleato nella cura dei pavimenti.

Crediti: Ecovacs

Un altro robot aspirapolvere irrinunciabile è ECOVACS T20 OMNI, soluzione completa a tutto tondo, ricca di funzionalità premium e dal prezzo super conveniente (parliamo di uno sconto di ben 400€, quasi il 40% rispetto al prezzo di listino). Dotato di un look minimale ed elegante, il robottino ha una potenza di aspirazione di ben 6.000 PA con tecnologia Turbo 2.0 OZMO (sarebbe il lavaggio tramite mop che ruotano ad alta velocità). La stazione all-in-one OMNI permette una pulizia automatica e completa del dispositivo: non solo si occupa di svuotare il contenitore dello sporco, ma è presente anche la funzione di lavaggio dei mop sfruttando l’acqua calda a 55°C. Le tecnologia TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 consentono una navigazione precisa e senza intoppi, con una mappatura accurata degli ambienti ed un rilevamento degli ostacoli sempre attivo e dinamico. Il modello ECOVACS T20e OMNI è disponibile ad un prezzo minore, ma manca il sistema di lavaggio con acqua calda.

Crediti: Ecovacs

Ovviamente il brand non è solo aspirapolvere: tra le occasioni su Amazon troviamo anche ECOVACS Winbot W1 Pro, un robot lavavetri perfetto per vetrate e finestre. Il dispositivo ha una potenza di ben 2.800 PA, il rilevamento automatico dei bordi, funzioni antiscivolo e la tecnologia Win Slam 3.0 (che fornisce una pulizia profonda tramite 3 modalità adattive). Trovi tutte le occasioni ECOVACS per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon direttamente nella pagina dedicata alla promozione. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le