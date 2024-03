Xiaomi CIVI 4 Pro con fotocamere Leica: in arrivo il Camera Phone “economico”?

Aggiornamento 20/03: nuovi dettagli sulle fotocamere di CIVI 4 Pro, li trovate nell’articolo.

Il 25 febbraio si è tenuto l’evento Xiaomi dedicato al MWC 2024, con il lancio di Xiaomi 14 e 14 Ultra, anche sul mercato Global. Adesso che li conosciamo ufficialmente, un altro smartphone potrebbe aggiungersi alla stessa famiglia sotto forma di Xiaomi 14 Lite. Sto parlando di Xiaomi CIVI 4 Pro, che secondo teaser e voci di corridoio dovrebbe sfoggiare una scheda tecnica di tutto rispetto, anche per la fotocamera.

Xiaomi CIVI 4 Pro / Xiaomi 14 Lite potrebbe essere il Camera Phone che stavamo aspettando

Crediti: Xiaomi

La serie CIVI è sempre stata incentrata sul comparto fotografico, specialmente sulla parte legata ai selfie. L’ultimo CIVI 3/13 Lite, ad esempio, offre una doppia fotocamera frontale da 32+8 MP ed un triplo modulo posteriore da 50+8+2 MP con ultra-grandangolare e macro.

Per la prossima generazione, la compagnia cinese ha in mente di far fare alla gamma il salto di qualità. Xiaomi CIVI 4 Pro avrà dalla sua una fotocamera principale Light Hunter 800 da 50 MP f/1.63, lo stesso di Redmi K70 e K70 Pro, sensore da 1/1.55″ con pixel da 1.0 µm. Come Xiaomi 14 Pro, lo smartphone godrebbe anche dalla presenza di lenti Leica Summilux per migliorare nitidezza, acquisizione della luce e riduzione dei riflessi.

Per la prima volta nella serie CIVI, poi, il sensore primario sarebbe accompagnato da un teleobiettivo da 50 mm. Il cuore dello smartphone sarà lo Snapdragon 8s Gen 3, SoC TSMC a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520), GPU Adreno 735 e memorie LPDDR5X e UFS 4.0. Insomma, il prossimo modello della gamma CIVI potrebbe riservare grandi sorprese, visto che parliamo di un dispositivo di fascia medio-alta.

Xiaomi 13 Lite arrivò in Italia a 499€: se Xiaomi CIVI 4 Pro arrivasse come Xiaomi 14 Lite a una cifra simile, allora potremmo avere tra le mani un Camera Phone performante, con fotocamere Leica a un prezzo invitante. In merito all’uscita, è ufficiale che CIVI 4 Pro debutterà in patria nel mese di marzo. Anche volendo prendere per buono il rebrand come Xiaomi 14 Lite al momento non ci sono dettagli sull’uscita da noi: per questo è bene prendere tutto con cautela ed attendere notizie ufficiali da parte della casa di Lei Jun.

