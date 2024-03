Pulizie di Primavera con Tineco: tutte le occasioni per la Festa delle Offerte Amazon!

Il grand giorno è finalmente arrivato: la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon comincia oggi e per l’occasione Tineco ha lanciato una serie di promozioni top dedicate al meglio della sua linea di prodotti. Le pulizie di primavera diventano smart con le lavapavimenti Tineco, con sconti anche fino al 39% e ovviamente la spedizione Prime è d’obbligo (con tutti i vantaggi che ne conseguono).

Arrivano gli sconti Tineco per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon: ecco tutte le occasioni per risparmiare

Crediti: Tineco

Il periodo promozionale di Amazon va dal 20 al 25 marzo: la Festa delle Offerte di Primavera dura quindi sei giorni, durante il quale è possibile acquistare il meglio della tecnologia targata Tineco a prezzi super convenienti. Impossibile non citare Tineco FLOOR ONE S7 Pro (649€), la lavapavimenti di ultima generazione con funzioni che semplificano la vita e aiutano ad avere superfici sempre impeccabili. Il dispositivo è dotato di una base per la ricarica e l’auto-pulizia: basta premere un pulsante e la spazzola verrà pulito in modo efficace, con tanto di asciugatura tramite rotazione ad alta velocità (per impedire la formazione di muffe e cattivi odori). La lavapavimenti è dotata di una spazzola che ruota fino a 450 giri al minuto, mentre il sistema di lavaggio si basa su un doppio serbatoio: viene erogata solo acqua pulita che una volta raccolta finisce nel contenitore secondario, insieme allo sporco. La spazzola è stata migliorata ed ora consente di pulire lungo i bordi in modo ancora più preciso. Grazie al sensore iLoop di Tineco, FLOOR ONE S7 Pro è in grado di rilevare automaticamente il livello di sporco e regolare potenza e flusso dell’acqua (in modo da non sprecare energia).

Crediti: Tineco

Anche Tineco FLOOR ONE S5 (319€) è in promo su Amazon: si tratta di una lavapavimenti della generazione precedente, ma ancora potente ed attuale (ad un prezzo super), perfetta per le tue pulizie di Primavera (e quelle quotidiane). Il dispositivo presenta il già citato sensore iLoop, che regola in automatico le capacità in base al grado di sporco, offre il doppio serbatoio per l’acqua, una pratica guida vocale e la gestione tramite app. La lavapavimenti funziona senza rumori fastidiosi e grazie alla base di ricarica e auto-pulizia sarà subito pronta per una nuova sessione. Il display LED a colori contribuisce ad avere un’esperienza completa e premium, senza spendere una fortuna.

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR One S7 Steam (559€) è la soluzione per chi punta alla massima igiene, senza compromessi: a mali estremi, estremi rimedi! Grazie alla tecnologia HyperSteam a 140°C, scioglie lo sporco utilizzando il vapore, mentre la spazzola morbida sfrutta l’alta velocità e l’acqua pulita per completare il lavoro di pulizia. Le macchie vengono rimosse immediatamente, per un’igiene totale (il vapore elimina il 99,9% dei batteri): si tratta di una lavapavimenti particolarmente adatta per la sicurezza dei bambini o per la cura delle superfici se abbiamo un amico a quattro zampe in casa con noi.

Crediti: Tineco

La nostra panoramica di conclude con Tineco PURE ONE Station (499€): dopo tante lavapavimenti, chiudiamo con un aspirapolvere senza fili premium, dotato di una pratica base auto-pulente. La dock si occupa di pulire completamente il dispositivo, nella sua interezza (spazzola, tubo e perfino il contenitore per lo sporco viene svuotato). In questo modo per l’utente c’è solo il relax: basta prendere l’aspirapolvere e poi riporlo al termine delle pulizie. Non ci sarà bisogno di svuotare la base per ben 60 giorni, grazie alla sua capienza (3 litri). Inoltre il vacuum cleaner è dotato dell’utilissima spazzola ZeroTangle, che evita i grovigli e cattura efficacemente peli e capelli. Sopra di essa sono posizionate delle luci LED: in questo modo è possibile individuare lo sporco senza sforzo, anche quello nascosto sotto i mobili o negli angoli.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le