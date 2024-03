I saldi di primavera continuano con ECOVACS T20 OMNI: 400€ di sconto su Amazon!

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è giunta al capolinea, ma chi ha detto che le occasioni per risparmiare sono terminate? Le offerte ECOVACS continuano fino ai primi giorni di aprile: il meglio della tecnologia per le pulizie smart, al servizio dell’utente e in sconto a prezzi top. Come nel caso di ECOVACS T20 OMNI, un robot aspirapolvere potente e completo a tutto tondo, ora in promozione con uno sconto di ben 400€ sul prezzo di listino (e l’immancabile spedizione Prime)!

ECOVACS T20 OMNI scende ad un prezzo imperdibile su Amazon: le offerte di primavera non sono ancora finite

Non c’è bisogno di avere una casa completamente tech per entrare nel futuro: spesso basta solo l’accessorio giusto e si ha subito l’impressione di vivere in mondo diverso, dove la tecnologia mira effettivamente a migliorare la qualità della vita. Un robot aspirapolvere può fare da differenza, specialmente se ricco di funzionalità premium: il tempo risparmiato (alla cura dei pavimenti pensa il tuo fido alleato) si trasforma in un momento di relax oppure in tempo libero da passare come preferisci. É proprio questo che fa ECOVACS T20 OMNI: è così completo ed autonomo che potrai dimenticarti della sua presenza. Si tratta di un robot aspirapolvere con funzionalità avanzate, progettato per offrire il meglio.

Il sistema di lavaggio con doppio mop rotante OZMO Turbo 2.0, in combinazione con una potenza di aspirazione di ben 6.000 PA, permette di avere pavimenti sempre splendenti. Polvere, sporco, macchie ostinate: tutto viene rimosso efficacemente dal robottino. Quest’ultimo è in grado di muoversi agilmente e senza incidenti di percorso grazie alle tecnologie TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0: il dispositivo mappa con estrema precisione l’ambiente circostante (per una pianificazione perfetta dei percorsi più veloci), mentre il rilevamento degli ostacoli gli consente di riconoscere ed evitare gli oggetti sul suo percorso.

ECOVACS T20 OMNI è dotato anche di un sistema di rilevamento dei tappeti: questo si occupa di sollevare automaticamente i mop ed aumentare la potenza di aspirazione, così da non rovinare i tappeti con l’acqua ma anzi di pulirli in modo approfondito. Ovviamente le chicche tech non finiscono qui: il robot aspirapolvere e lavapavimenti arriva in combinazione con una stazione avanzata per ricarica e pulizia OMNI All-in-One. La dock si occupa di caricare la batteria e di svuotare il contenitore della polvere, ma offre anche un’altra funzione: i mop vengono puliti a fondo utilizzando l’acqua calda per sciogliere lo sporco e la soluzione detergente per igienizzare. Infine i mop vengono asciugati con un getto di aria calda. In questo modo il robottino è sempre lindo e si evita la formazione di cattivi odori.

Il robot ECOVACS T20 OMNI scende a soli 699€ su Amazon, con un risparmio di 400€: la promozione termina il 2 aprile, quindi è disponibile solo per un periodo limitato di tempo. Anche se la festa di primavera Amazon è terminata, le offerte di ECOVACS continuano: di seguito trovi tutte le occasioni! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

