Realme GT Neo 6 SE, data ufficiale: avrà un raffreddamento top

Aggiornamento 07/04: l’azienda annuncia la data ufficiale per il lancio di Realme GT Neo 6 SE. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo aver completato la serie GT 5, la casa cinese ha in serbo anche un altro paio di sorprese. Abbiamo già parlato del prossimo modello della gamma GT Neo, ma quest’ultimo non arriverà da solo. Prima un noto insider ha snocciolato quelle che dovrebbero essere le specifiche di Realme GT Neo 6 SE ed ora arriva anche la conferma ufficiale: ecco un altro dispositivo di fascia medio alta che attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati.

Realme GT Neo 6 SE: specifiche e design del prossimo “mid-range” della serie, tra leak e conferme

Similmente alla generazione precedente (con GT Neo 5 e GT Neo 5 SE) anche a questo giro dovremmo assistere al debutto di due modelli. Realme GT Neo 6 si preannuncia come un vero e proprio flagship killer, probabilmente equipaggiato con il nuovissimo Snapdragon 8s Gen 3. Al momento solo Realme GT Neo 6 SE è stato confermato, con tanto di immagini che ne svelano il design prima del debutto.

Il comparto fotografico è inserito in un modulo orizzontale e ha dalla sua un trittico di sensori disposti in modo non proprio “armonioso” (anche se, ovviamente, i gusti sono soggettivi). La banda che racchiude le fotocamere è in vetro con effetto a specchio mentre il resto della scocca presenta un rivestimento in vetro antiriflesso, con una colorazione argentata chiamata Silver Knight.

Tra leak e conferme non mancano anticipazioni sulle specifiche tecniche di Realme GT Neo 6 SE. La compagnia cinese ha svelato anche il chipset: si tratterà dello Snapdragon 7+ Gen 3, SoC di fascia medio alta che presenta caratteristiche mutuate dallo Snapdragon 8 Gen 3. Tra le altre novità spicca uno schermo BOE curvo OLED 8T con risoluzione 1,5K+ (2.780 x 1.264) a 120 Hz: si tratterà del pannello più luminoso sulla piazza, con un picco di ben 6.000 nits.

Il fatto di utilizzare la tecnologia LTPO non è un dettaglio scontato per questa fascia di prezzo: lo stesso insider cinese Digital Chat Station pare piacevolmente interessato a questo nuovo modello, e le immagini ufficiali mostrano anche un display con cornici molto ristrette, ma al momento non ci sono indiscrezioni sul prezzo. Inoltre l’azienda ha confermato la presenza di una funzione mai vista prima: un sistema automatico contro l’affaticamento degli occhi tramite AI.

Stando ai leak avremo poi una batteria capiente, da 5.500 mAh con ricarica rapida a 120W in uno spessore di 8,6 mm e 199 grammi di peso, oltre a software Realme UI 5.0 con Android 14. Un’altra novità degna di nota riguarderà l’impianto di dissipazione: Realme GT Neo 6 SE sarà dotato di un sistema di raffreddamento di fascia alta, con una superfice di 10.014 mm² e 9 strati di materiale dissipativo.

La data di presentazione è ufficialmente fissata per l’11 aprile. Restiamo in attesa di novità: non appena ci saranno ulteriori aggiunte vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Realme GT Neo 6 SE – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di ? x ? x 8,6 mm per 191 grammi

Certificazione IP??

Display curvo OLED LTPO da 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di 6.000 nit

da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

GPU Adreno 732

/ GB di RAM LPDDR5X

/ GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, NFC, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera /

Selfie camera /

Speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

