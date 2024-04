Huawei lancia la promo NO IVA: 19% di sconto sul meglio dell’ecosistema del brand!

Sono appena terminati gli sconti di primavera e già è arrivato il tempo di una nuova promozione dello store ufficiale di Huawei. Il brand ha dato il via all’iniziativa NO IVA, che ti permette di ricevere uno sconto del 19% utilizzando il nuovo Coupon evento: il meglio dell’ecosistema Huawei scende a prezzi super convenienti, ma solo per poco!

Huawei NO IVA: risparmi il 19% con il nuovo coupon evento, disponibile per un periodo limitato

La promozione Huawei NO IVA termina il 21 aprile: due settimane di sconti e di occasioni per mettere le mani su tanti prodotti tech, con un occhio al risparmio. Durante il periodo dell’iniziativa basta utilizzare il codice sconto “ANOIVA” per risparmiare il 19% al momento del checkout: la promo è valida su prodotti selezionati, ma ovviamente ad essere sotto i riflettori sono i prodotti più interessanti (anche in vista dei prossimi mesi). L’arrivo della bella stagione, infatti, è una manna dal cielo per tanti motivi: le giornate si allungano, il tempo si fa più mite e a breve si comincerà già a percepire l’aria dell’estate. Meglio non farsi trovare impreparati ed approfittare adesso di alcune occasioni imperdibili dedicate a notebook, tablet ed indossabili.

La primavera è il momento perfetto per lavorare o studiare scegliendo una cornice diversa dall’ufficio o dalla tua stanza. I notebook Huawei sono soluzioni potenti, dotate di un corpo leggero e sottile, facile da trasportare e senza creare il minimo ingombro. Huawei MateBook D 14 (2024) unisce la praticità di un display da 14″ (quindi con dimensioni compatte) alla potenza di un processore Intel i5-12450H di 12° generazione, con 16/512 GB di memorie. Parliamo di un terminale in metallo del peso di 1,39 kg e da 15,9 mm di spessore, con un display in 16:10 con tecnologia Eye Comfort, contro l’affaticamento della vista. La telecamera permette di effettuare videochiamate di alto livello grazie alle modalità Bellezza e FollowCam (che centra automaticamente l’utente che parla) e agli utilissimi sfondi virtuali. Il prezzo scende a soli 566,19€ (anziché 699€) utilizzando il codice sconto “ANOIVA“.

Le dimensioni contano ed avere un display ampio è spesso utile: in questo caso Huawei MateBook D 16 (2024) è sicuramente il portatile più adatto. Lo schermo sale a 16″, per un’esperienza visiva ancora più chiara e coinvolgente; spessore e peso restano contenuti ma è possibile avere alcuni vantaggi, come la tastiera ampio e dotata di una pulsantiera numerica. A muovere il tutto troviamo ancora una volta il processore Intel i5-12450H di 12° generazione, con 8/512 GB. Inoltre l’antenna Huawei Metaline permette di beneficiare della connessione a raggio ultra-lungo: il WiFi risulta sempre stabile e veloce, non importa quale sia distanza (fino ad un massimo di 270 metri). Il notebook è in offerta lampo a 649€ ma grazie al coupon “ANOIVA” il prezzo finale è di soli 525,69€.

La primavera è anche il momento più adatto per tornare in forma oppure per ricominciare ad allenarti all’aperto. Affidarsi ad un alleato smart è di certo una scelta “intelligente”: Huawei Watch GT 3 è lo smartwatch votato alla monitoraggio della salute e dell’attività fisica, con una misurazione del battito cardiaco e fitness tracking sempre accurati. Elegante anche nella versione più sportiva, l’indossabile offre uno schermo AMOLED da 1,32″, la connettività Dual-Band Five-System GNSS, fino a 14 giorni di autonomia, la ricarica wireless e più di 100 modalità sportive. La versione da 42 mm Active Black è in promo a 169€: utilizzando il codice “ANOIVA” diventa ancora più conveniente (solo 136,89€).

Huawei Watch GT 3 Pro è l’alternativa premium che mescola funzionalità tech con lo stile e l’eleganza di un orologio classico, nella versione da 46 mm Light Titanium, in sconto a 282,69€ con il codice “ANOIVA“. Il corpo è realizzato in titanio, con un quadrante in vetro zaffiro ed un ampio schermo AMOLED da 1,43″. Tanta autonomia, GPS, chiamate Bluetooth, un sensore di temperatura e umidità: insomma, si sale di livello con tanto stile e ancora più potenza!

La primavera è il tempo delle gite fuori porta, per assistere al risveglio della natura, dei picnic e delle scampagnate tra amici. In questi momenti perché non avere con te un tablet per film, musica o semplicemente per goderti un e-book e dedicarti alla lettura mentre sei immerso nel verde? L’occasione arriva con Huawei MatePad 11.5″: la versione WiFi da 6/128 GB è in flash sale a 269€ e utilizzando il coupon per la promo NO IVA il prezzo diventa ancora più ghiotto (217,89€). Sarà anche un tablet, ma MatePad 11.5″ è produttivo come un PC: basta utilizzare la tastiera smontabile per un’esperienza completa a tutto tondo, mentre il corpo unibody in metallo trasmette una sensazione premium, con peso e spessore contenuti. La capiente batteria da 7.700 mAh con ricarica rapida permette un utilizzo prolungato mentre l’ampio schermo FullView a 120 Hz è l’ideale per guardare film e serie TV in alta qualità. Il display è dotato della tecnologia di protezione degli occhi certificata TÜV: leggere un’e-book si rivelerà un’esperienza rilassante e senza affaticamento.

L’arrivo della primavera porta un senso di relax ma anche di riscoperta. Durante i tuoi spostamenti quotidiani, mentre fai allenamento o semplicemente mentre ti rilassi, perché non accompagnare questi momenti con la tua musica preferita o magari provando ad ascoltare qualcosa di nuovo? Per un’esperienza audio appagante, completa e con un tocco di stile puoi fare affidamento sugli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 5i, ora in promo a 63.99€ con un codice “ANOIVA”. Audio ad alta risoluzione, cancellazione intelligente del rumore ANC (fino a 42 dB), un’autonomia fino a 28 ore e tanto altro ancora: imperdibili a questo prezzo!

Per scoprire tutte le offerte della promozione Huawei NO IVA dai un’occhiata alla pagina principale dell’evento, in modo da non perdere nessuna occasione di risparmiare. Ricordiamo ancora una volta che l’iniziativa scade il 21 aprile e che per ottenere lo sconto del 19% sui prodotti selezionati è necessario riscattare l’apposito coupon (ANOIVA).

