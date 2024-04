ChatGPT diventa più dinamico con questa nuova modalità per Plus

Gli abbonati a ChatGPT Plus a partire da oggi potranno sfruttare un nuovo modello linguistico che coniuga al meglio velocità e potenza. Grazie alla nuova modalità Dinamica, infatti, gli utenti avranno ancora più scelta su come utilizzare l’intelligenza artificiale messa a disposizione da OpenAI.

La modalità dinamica di ChatGPT Plus permette di sfruttare al meglio potenza e velocità

Crediti: OpenAI

Il selettore dei modelli di ChatGPT Plus a partire da oggi si arricchisce della nuova opzione Dinamica, che permette di utilizzare al meglio il servizio scegliendo automaticamente quale modello interpellare in base ad ogni richiesta. Gli abbonamenti, quindi, potranno scegliere se utilizzare GPT-4, GPT-3.5 e Dinamica, che si differenziano per le opzioni elencate di seguito.

GPT-3.5 : il modello più veloce e quello predefinito per gli utenti gratuiti.

: il modello più veloce e quello predefinito per gli utenti gratuiti. GPT-4 : il modello con più capacità, particolarmente indicato per le attività che richiedono creatività e ragionamento avanzato. Limitato a 40 messaggi ogni 3 ore.

: il modello con più capacità, particolarmente indicato per le attività che richiedono creatività e ragionamento avanzato. Limitato a 40 messaggi ogni 3 ore. Dinamica: un’opzione che sceglie automaticamente il modello migliore da utilizzare per la richiesta in base a una combinazione di intelligenza, capacità e velocità.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di rollout e sarà disponibile per tutti gli abbonati a ChatGPT Plus nel corso dei prossimi giorni.

