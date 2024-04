Realme fa il verso a Redmi e annuncia una nuova serie di smartphone

Come anticipato già da alcuni teaser pubblicati nei giorni scorsi, il brand asiatico ha annunciato una nuova serie di smartphone. Realme P, questo il nome della gamma, si ispira alla parola d’ordine “Power” e guarda alle prestazioni della fascia media: una novità non proprio inedita dato che già Redmi ha fatto qualcosa di simile solo pochi giorni fa.

Realme P: annunciata una nuova serie di smartphone di fascia media, con un occhio alle prestazioni

Realme 12x- Crediti: Realme

Lo scorso 2 aprile Redmi ha annunciato la nuova serie Turbo, con un occhio alle performance e – ovviamente – al portafogli: il primo smartphone, Redmi Turbo 3, debutterà tra pochissimo ma per ora si tratta di una gamma prevista solo per il mercato cinese. Quasi in contemporanea ecco arrivare l’annuncio della serie Realme P, una gamma di smartphone che punta al medesimo obiettivo della rivale ma che ha come focus il mercato indiano (per ora non è dato di sapere se ci saranno altri paesi interessati).

P=Power

The Only word in our heads when we decided to change the game. pic.twitter.com/iUkmLxs26J — Chase (@ChaseXu_) April 8, 2024

Secondo quanto rivelato dalla stessa azienda, l’obiettivo è quello di raggiungere le 50 milioni di unità vendute entro fine anno: sicuramente uno scopo ambizioso, dato che parliamo di un telefono non ancora annunciato. Secondo un report il prezzo della gamma dovrebbe aggirarsi intorno ai 166-220€ al cambio (15.000-20.000 INR), una cifra leggermente al di sopra della famiglia Realme C, votata agli entry level. Purtroppo ancora non ci sono dettagli in merito alle specifiche del primo telefono della serie Realme P: si è parlato anche di un possibile rebrand di Realme Note 50, lanciato anche in Italia, ma pare poco probabile vista la natura forse “troppo” economica del modello Note.

