Sunbird ci riprova: iMessage torna nuovamente su Android

Vedere finalmente arrivare iMessage su Android in via ufficiale sembra essere davvero utopia, ma le app di terze parti non sembrano davvero essere intenzionate a smettere di provare. Sunbird, per esempio, dopo aver dovuto ritirare la propria app a causa dei troppi problemi di sicurezza, ha annunciato il lancio di una nuova beta che permetterà di utilizzare il sistema di messaggistica istantanea di Apple sul sistema operativo mobile di Google.

Dopo aver ritirato l’app per problemi di sicurezza, Sunbird riporta iMessage su Android

Sunbird ha annunciato di aver migliorato considerevolmente la sua infrastruttura backend, che nei mesi scorsi fu causa della chiusura anticipata dell’app, con una nuova versione beta che nel corso dei giorni aprirà le porte ad oltre 165 mila utenti Android che hanno fatto già registrare il loro interesse nel test dell’applicazione. Gli inviti arriveranno a scaglioni nel corso del mese di aprile, quindi se non avete ottenuto l’accesso subito, potreste dover aspettare ancora.

Il nuovo Sunbird offrirà la possibilità di utilizzare iMessage su Android tramite un broker MQTTS e protocollo HTTPS, con il trasporto dei messaggi che sarà criptato tramite chiave AES. Quando i messaggi verranno decriptati per essere letti, questi non verranno mai salvati in alcun database di Sunbird, ma conservati in memoria per un breve periodo prima di essere nuovamente criptati nel database interno dell’app.

Potete iscrivervi alla nuova beta di Sunbird direttamente dal sito ufficiale, con gli inviti che verranno spediti nel corso del mese di aprile.

