POCO F6 e Redmi Turbo 3 non hanno più segreti: la data è vicina

Aggiornamento 04/04: un insider ha fatto il punto della situazione sulle tempistiche dei prossimi modelli POCO e Redmi. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Per gli utenti asiatici si chiamerà Redmi Turbo 3, per quelli indiani e occidentali POCO F6, ma il risultato sarà lo stesso, cioè uno smartphone con una scheda tecnica molto appetibile. Inizialmente si credeva che il prossimo flagship POCO sarebbe stato un rebrand tratto dall’ultima serie K70, ma gli ultimi indizi puntano verso un altro modello della famiglia Redmi.

POCO F6 aka Redmi Turbo 3: trapelano le specifiche tecniche principali

Note 13 Pro+ – Crediti: Redmi

A parlare di POCO F6 alias Redmi Turbo 3 sono stati molteplici insider ed ora abbiamo un quadro più che esaustivo di quello che ci aspetta, sia in termini di design che di specifiche tecniche. Innanzitutto, il nome: inizialmente conosciuto come Redmi Note 13 Turbo, la compagnia ha deciso di proporlo in una veste rinnovata, almeno nella denominazione.

Il modello Redmi è stato anche avvistato in alcune immagini dal vivo: secondo i leak, frontalmente avremo uno schermo identico a quello di Redmi K70E (quindi possiamo ipotizzare le stesse caratteristiche e dimensioni) mentre il retro dovrebbe assomigliare a quello di Redmi Note 13 Pro+.

Passando alle specifiche, a muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8s Gen 3, diretta derivazione del SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3. In base a quanto emerso ci sarebbe uno schermo OLED 1.5K a 120 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz, il software sarebbe Android 14 con HyperOS ma la vera novità riguarderebbe la ricarica. POCO F5 ed F5 Pro hanno due 5.000 e 5.160 mAh con ricarica 67W, mentre POCO F6/Redmi Turbo 3 vanterebbero una 5.000 mAh ma con supporto alla ricarica da 90W. POCO F6 Pro potrebbe alzare ulteriormente il tiro con il supporto alla tecnologia da 120W (essendo rebrand di Redmi K70).

La presentazione di Redmi Turbo 3 è fissata per il mese di aprile, mentre per la gamma POCO F6 bisognerebbe dover pazientare, forse fino al periodo compreso fra maggio/giugno.

Next week — Kartikey Singh (@That_Kartikey) April 2, 2024

POCO F6 / Redmi Turbo 3 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.721 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.800 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz

flat da (2.721 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.800 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/? con IMX882 e ultra-wide

f/? con IMX882 e ultra-wide Selfie camera Sda 20 MP f/?

f/? Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le