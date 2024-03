Realme Note 50 ufficiale: il nuovo entry-level arriva in Italia

Nonostante la volontà di arginare la crisi di mercato lanciando meno modelli, il nuovo arrivato Note 50 segna a tutti gli effetti il lancio di una nuova famiglia di smartphone. Una serie di prodotti che si inserisce nel complesso segmento low-cost, dove a dettare legge è chi ha il miglior rapporto qualità/prezzo. Dopo il debutto iniziale in alcuni paesi selezionati, Realme Note 50 arriva anche in Italia: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

Realme Note 50 è il primo della nuova serie di smartphone: specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Realme

Realme Note 50 misura 7,99 mm di spessore per un peso di 186 grammi, e data la sua natura estremamente economica retro e frame laterale sono in plastica, comunque certificati IP54. Ha un sensore d’impronte laterale ed offre uno schermo con notch a goccia, un LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con densità di 260 PPI e dotato di refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz. Presente all’appello la funzione Mini Capsule: si tratta della versione del brand dell’Isola Dinamica in stile Apple ed il notch a goccia diventa uno spazio in cui vengono visualizzate varie informazioni.

Crediti: Realme

La piattaforma hardware è l’UNISOC Tiger T612 a 12 nm, SoC che include al suo interno una CPU octa-core fino a 1,8 GHz A75 e una GPU Mali-G57, oltre a memorie da 4/128 GB con la possibilità di sfruttare la Virtual RAM e il supporto micro SD per aumentare lo spazio di archiviazione (fino a 2 TB). Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W, il software è Android 13 con Realme UI T, la connettività include supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, ingresso mini-jack e USB-C 2.0; infine il comparto fotografico, basato su un sensore principale da 13 MP con lente secondaria ed una selfie camera da 5 MP.

È praticamente un rebrand di Realme C51, con cui condivide la quasi totalità delle specifiche fatta eccezione per la fotocamera (da 13 MP anziché 50 MP) e una ricarica più contenuta (10W invece dei 33W di C51). Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Realme Note 50 debutta in Italia a 119,9€ ma è in promozione a 99,9€. Il dispositivo è acquistabile da MediaWorld e Unieuro ed è probabile che arriverà nello store ufficiale Realme nelle prossime ore.

Realme Note 50 – Scheda tecnica

Dimensioni di 167,2 x 76,7 x 7,99 mm per un peso di 186 grammi

Certificazione IP54

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Display IPS LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con densità di 260 PPI, refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz e fino a 560 nit di luminosità

(1.600 x 720 pixel) con densità di 260 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz e fino a 560 nit di luminosità SoC Unisoc Tiger T612 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core 2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G57

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di ROM espandibile via microSD

di ROM espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W

con ricarica da Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, ingresso mini-jack

Fotocamera da 13 MP f/2.2 con sensore secondario B&W

f/2.2 con sensore secondario B&W Selfie camera da 5 MP f/2.22

f/2.22 Software Android 13 con Realme UI T

