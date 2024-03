Xiaomi HyperOS AI: come far parte del beta testing in Europa

L’aggiornamento HyperOS è ufficialmente disponibile anche in Europa: per questo, Xiaomi ha annunciato di aver aperto il programma di beta testing delle feature AI. A questo giro, infatti, i lavori di sviluppo congiunti con gli utenti si concentreranno non tanto sul firmware in sé quanto sulle sue funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale della compagnia: vediamo di cosa si tratta e come entrare a farne parte.

Xiaomi dà via al beta testing in Europa delle funzionalità AI di HyperOS

Il beta testing riguarda principalmente (ma non solo) il segmento degli smartphone, e chi possiede Xiaomi 14 o Xiaomi 14 Ultra potrà testare in anteprima le funzioni AI di HyperOS da fine marzo. Ecco le funzionalità che verranno testate dagli utenti:

AI Portraits

Con l’aggiornamento HyperOS, nell’app Galleria viene aggiunta la funzione AI Portraits, che usa l’intelligenza artificiale per selezionare automaticamente e manualmente tutte le foto dove si è presenti per creare un avatar realistico col proprio volto. Grazie all’AI generativa, l’utente può scrivere una descrizione di come vorrebbe che apparisse, per esempio con un prompt del tipo “abito da matrimonio, capelli lunghi e mossi, sorriso felice“.

Allo stato attuale, l’effetto finale restituisce risultati instabili e ogni account Xiaomi può generare solamente 10 avatar al mese, onde evitare che l’eccessiva generazione sovraccarichi la sua infrastruttura AI.

AI Gallery Search

Con AI Gallery Search, l’app Galleria di HyperOS permette all’utente di beneficiare di un potenziamento della ricerca interna: basta scrivere prompt come “bambini e gatti” per selezionare tutte quelle immagini dove sono presenti i soggetti interessati.

Basandosi su algoritmi AI locali e non in cloud (per ovvie ragion di privacy), richiede la scansione della Galleria e quindi molte risorse di elaborazione (specie se si hanno molte foto), pertanto Xiaomi consiglia di mettere lo smartphone in carica la sera prima di andare a dormire e lasciare che il software agisca di notte e renda il tutto pronto per il giorno successivo; inoltre, l’algoritmo necessita di essere perfezionato e di feedback, con risultati di ricerca che potrebbero non essere sempre soddisfacenti.

AI Gallery Editor

Sempre a proposito di HyperOS e app Galleria, l’intelligenza artificiale generativa apre le porte all’AI Gallery Editor, che include due utili funzionalità. La prima è AI Expansion, con cui espandere i bordi di una foto e lasciare che l’AI li riempia in base al suo contenuto, la seconda è AI Erase Pro, che come la Gomma Magica di Google consente di cancellare soggetti ed elementi non voluti.

AI Subtitles

Un’altra novità di HyperOS sono gli AI Subtitles: basta cliccare sulla scorciatoia presente nei Quick Toggle per far sì che l’intelligenza artificiale analizzi video, telefonate, videochiamate e audio in esecuzione per tradurli, trascriverli e riassumerli in tempo reale.

Xiaomi HyperMind

Le funzionalità di HyperOS comprendono Xiaomi HyperMind, definito dalla compagnia come un hub intelligente multi-piattaforma che impara e agisce in base alle proprie abitudini sui vari dispositivi abbinati. Per esempio, quando la sera si torna a casa può automaticamente accendere le luci, chiudere le tende e avviare della musica, oppure se diverse persone utilizzano il condizionatore a differenti temperature, farà sì che si attivi automaticamente a quella temperatura in base a chi lo accende.

Affinché Xiaomi HyperMind entri in azione, è necessario che lo smartphone si abbinato a uno dei dispositivi domotici compatibili. Ecco la lista ufficiale:

Luci Xiaomi Multi-function Camping Lantern, Xiaomi Smart Lightstrip Pro, Yeelight Smart LED Bulb W4 lite (dimmable), Yeelight Smart LED Bulb W4 lite (multicolor), Yeelight LED Ceiling Light Pro, Xiaomi Smart Lightstrip, Yeelight Magi Light, Yeelight Chameleon Gorgeous Light strip, Smart Light Group, Mi Smart LED Ceiling Light (350mm), Yeelight Minas Ceiling Light, Yeelight Screen Light Bar, Yeelight Ambience Ceiling Light, Yeelight GU10 Smart Bulb W1 (dimmable), Yeelight GU10 smart bulb W1 (multicolor), Yeelight Arwen Ceiling Light, Yeelight LED smart bulb W3 (Multicolor), Yeelight LED smart bulb W3 (tunable white), Yeelight LED smart bulb W3 (dimmable), ZhiRui RGB strip, Yeelight LED Smart Pendant Light Series, Yeelight Smart LED Bulb 1SE (color), Yeelight Smart Ceiling Fan C1060, Yeelight downlight & spotlight, Mi Smart LED Bulb, DanceLight I Series Ceiling Lamp, Dancelight I Series Bulb, Dancelight I Series Downlight, Wyze Bulb

Ventilatori Xiaomi Smart Standing Fan 2, Xiaomi Smart Tower Fan, Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, Xiaomi Smart Purifying Fan, VIOMI SMART TOWER FAN, Viomi AI DC Inverter floor fan 3, Dream Maker Feel Fan Plus, Mi Smart Air Circulator Fan, Smartmi Standing Fan 3, Mi Smart Standing Fan Pro, Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Tende Yeelight Automatic Curtain Opener, Yeelight Smart Curtain Controller

Condizionatori VIOMI Cross Pro 18000BTU, VIOMI Cross Pro 12000BTU, VIOMI Cross Pro 9000BTU, VIOMI Cross 18000BTU, VIOMI Cross 12000BTU, VIOMI Cross 9000BTU

Aspiratori Viomi V3 Absolut, DreameBot L10s Prime, Xiaomi Robot Vacuum X20, Lydsto Self Cleaning Sweeping Robot W2Edge, Xiaomi Robot Vacuum E10C, Xiaomi Robot Vacuum T12, Lydsto Sweeping and Mopping Robot R5, ROIDMI EVE CC, Lydsto Self Cleaning Sweeping Robot W2Lite, Viomi Alpha 2 Lite, Xiaomi Robot Vacuum S12, Xiaomi Robot Vacuum E12, Roborock S8 Pro Ultra, Roborock S7 Max Ultra, Roborock S8, Xiaomi Robot Vacuum E10, Roborock Q5 Pro, Roborock Q8 Max, ROIDMI EVE MAX, Roborock Q Revo, DreameBot L10s Ultra, DreameBot L10s Pro, Roborock S7 Pro Ultra, Roborock G10, Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2i, Lydsto Inertial Navigation Sweeping and Mopping Robot G1, Xiaomi Robot Vacuum X10+, Lydsto Self Cleaning Sweeping Robot W2, VIOMI Auto Cleaning Alpha 3, Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Robot Vacuum X10, Smartmi VortexWave Robot Vacuum Cleaner, DreameBot D10 Plus, Xiaomi Robot Vacuum S10T, Viomi Alpha 2 Max, Mi Robot Vacuum-Mop 2, Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Viomi Alpha 2 Pro(WH), DreameBot W10 Pro Self-Cleaning Robot Vacuum and Mop, Lydsto Sweeping and Mopping Robot L1, ROIDMI EVE, Viomi V5 Pro, Viomi V5, Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C, Mi Robot Vacuum-Mop 2, Xiaomi Robot Vacuum S10, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Set, Viomi V2 Max, Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, Lydsto Sweeping and Mopping Robot S1, Lydsto Sweeping and Mopping Robot R1D, Dreame Bot D9 Max, DreameBot W10, Lydsto Inertial Navigation Sweeping and Mopping Robot G2, Roborock Q7, Roborock Q7 Max, Roborock Q5, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite, IMILAB V1 Vacuuming Robot, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, ROIDMI EVA, Mi Robot Vacuum-Mop, DreameBot Z10 Pro, Roborock S7 MaxV, Mi Robot Vacuum-Mop 2, DreameBot D9 Pro, MOVA L600 Robot Vacuum and Mop Cleaner, VIOMI V3 Max, VIOMI Alpha 2 Pro, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, MOVA Z500 Robot Vacuum and Mop Cleaner, DreameBot L10 Pro, Viomi SE, Viomi S9, Roborock S4 Max, Roborock S7, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+, Trouver Robot LDS Vacuum-Mop Finder, ROIDMI EVE, Lydsto Sweeping and Mopping Robot R1, Mi Robot Vacuum-Mop Essential, Dreame Robot Vacuum D9, Viomi V3, Dreame Robot Vacuum-Mop F9, Mi Robot Vacuum-Mop



HyperOS AI: beta testing anche su tablet

Oltre agli smartphone, è possibile testare le feature AI di HyperOS anche su tablet, nello specifico i modelli Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. In questo caso, la funzionalità interessata è AI Art, che nell’app Mi Canvas prende un qualsiasi schizzo fatto col dito o col pennino e lo trasforma in un disegno artistico.

