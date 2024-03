Apple TV+ aggiunge 50 film gratis, ma non per tutti

Apple in questi giorni ha aggiunto al servizio TV+ una libreria con tantissimi film che gli utenti potranno guardare in streaming in modo del tutto gratuito. Non è la prima volta che accade una cosa simile, ma spesso questo evento coincide con il lancio di nuovo contenuti originali in arrivo sulla piattaforma multimediale della compagnia, che sfrutta questa libreria come evento promozionale.

Una libreria di film da vedere gratuitamente su Apple TV+, ma solo per alcuni paesi

Crediti: Apple

Nella libreria gratuita arrivata su Apple TV+ sono disponibili ben 50 film, tra cui tantissimi cult e pellicole particolarmente apprezzate da pubblico e critica. Abbiamo a disposizione, per esempio, “Salvate il soldato Ryan” e “Titanic“, accompagnato da “The Wolf of Wall Street” e “Mad Max Fury Road“. Purtroppo, però, questa particolare libreria di film gratis è disponibile per il momento solo negli Stati Uniti. Di seguito trovate la lista dei contenuti che possono essere visionati gratis in streaming tramite il sito ufficiale.

Saving Private Ryan

Draft Day

Titanic

Captain Phillips

The Accountant

Mean Girls

Catch Me If You Can

Gravity

The Bodyguard

Star Trek: Into Darkness

The Prestige

Troy

Horrible Bosses

Jurassic World

America Spiner

The Wolf of Wall Street

The Hurt Locker

Star Trek

Kill Bill Volume 1

The Proposal

Jurassic World: Fallen Kingdom

Edge of Tomorrow

Fight Club

Star Trek Beyond

300

Max Max: Fury Road

I Am Legend

Zombieland

Men In Black

How To Lose A Guy In in 10 Days

Zodiac

Argo

21 Jump Street

Zoolander

Minority Report

Old School

Ferris Bueller’s Day Off

Black Hawk Down

Kill Bill Volume 2

Training Day

Good Burger

Two Weeks Notice

Failure to Launch

Fast Five

Con Air

Spider-Man

Bad Boys

Fast & Furious 6

Knocked Up

Wyatt Earp

Spider-Man 2

