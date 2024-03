Gli incisori laser Mecpow X5 sono in offerta lancio su Geekmall: fino a 200€ di sconto!

Lo store Geekmall ha aggiunto due novità importanti per gli appassionati del fai da te. I nuovi incisori laser Mecpow X5 22W e X5 Pro 33W sono disponibili all’acquisto e debuttano in offerta lancio: il prezzo scende (è possibile ricevere fino a 200€ di sconto), è presente l’immancabile spedizione gratis dall’Europa e c’è anche un regalo!

Mecpow X5 22W e X5 Pro 33W debuttano su Geekmall: novità e prezzi, subito in offerta lancio

I nuovi incisori laser targati Macpow offrono performance di alto livello, un’elevata velocità di azione e la massima precisione. La serie è composta da due modelli con caratteristiche simili ma in grado di soddisfare esigenze differenti. La versione standard Mecpow X5 22W è dotata di un laser ad alta potenza (22W, appunto) ed un alto grado di precisione (0,08 x 0,1 mm); il dispositivo è in grado di tagliare diversi tipi di materiali come legno (da 10 mm), acrilico (8 mm) e acciaio inossidabile (0,08 mm) ad una velocità top, ossia ben 28.000 mm/min. Il sistema Air Assist permette di beneficiare di una ventola di raffreddamento durante l’incisione, in modo da evitare bruciature. L’area di lavoro è di 600 x 600 mm e grande alla connettività WiFi basta un semplice smartphone con l’app dedicata, senza la necessità di un PC.

Il fratello maggiore Mecpow X5 Pro 33W è dotato delle stesse caratteristiche ma è equipaggiato con un laser dotato di una maggiore potenza. Si tratta di una soluzione da 33W (come il nome lascia intendere) in grado di tagliare legno (uno strato da 15 mm), acrilico (12 mm) e acciaio (0,1 mm) con una sola passata.

I nuovi incisori laser Mecpow X5 22W e X5 Pro 33W sono disponibili all’acquisto su Geekmall in offerta lancio: la versione standard viene proposta a 499,9€ mentre il modello Pro è in sconto a 799,9€ (con un risparmio di 180€ nel primo caso e di ben 200€ per la versione superiore). In entrambi i casi riceverai in regalo un supporto a nido d’ape Mecpow H66 (da 650 x 650 mm). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

