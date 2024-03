Xiaomi HyperOS Global: ecco la roadmap ufficiale per l’Europa

Si avvicina il momento in cui l’aggiornamento HyperOS da parte di Xiaomi verrà rilasciato anche in versione Global. Dopo mesi di esclusiva per il mercato cinese, il team di sviluppo software dell’azienda cinese sta iniziando a preparare il major update per la platea occidentale. Finora ne avevamo parlato sotto forma di indiscrezioni e leak, ma adesso abbiamo un annuncio ufficiale contenente la roadmap con date e modelli, fra smartphone e tablet.

Ultimo aggiornamento: marzo 2024

L’aggiornamento HyperOS Global sta arrivando: ecco quali modelli l’avranno e quando

Il roll-out dell’aggiornamento HyperOS Global inizierà quindi nel corso della prima metà del 2024, partendo dal primo trimestre Q1 che andrà da gennaio a marzo; anche se parliamo solamente dell’aggiornamento Global, sappiamo che quello EEA per l’Europa si basa su di esso e che solitamente i roll-out coincidono. Ecco quali modelli compongono la roadmap attuale:

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, 12, 12 Pro, 12T, 12T Pro

Xiaomi Pad 6

Serie Redmi Note 13

Redmi Note 12, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G, Note 12S

Redmi Pad SE

Aggiungo anche la roadmap indiana, utile per capire non tanto le tempistiche specifiche quanto i modelli e i periodi utili d’aggiornamento:

Marzo 2024 Xiaomi 12 Pro Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G

Q2 2024 Xiaomi 11 Ultra, 11 Lite, 11T Pro, 11X, 11i, 11i HyperCharge Xiaomi Mi 10 Xiaomi Pad 5 Redmi K50i serie Redmi Note 11 Redmi 13C, 12, 11 Prime 5G



Inutile specificare che questa è solamente una lista iniziale e temporanea, vista la quantità di modelli che sappiamo riceverà o dovrebbe ricevere l’aggiornamento HyperOS. Anche perché, sulla base delle voci di corridoio e degli avvistamenti in rete, sappiamo che anche per altri modelli in Europa l’aggiornamento è praticamente pronto.

Per il momento si partirà da questi, poi nel corso del 2024 se ne aggiungeranno di ulteriori, pertanto se il vostro modello non fosse presente nell’elenco continuate a seguirci perché aggiorneremo l’articolo non appena verranno date nuove informazioni al riguardo.

