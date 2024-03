Brave lancia il chatbot con AI Leo: adesso anche su Android

Aggiornamento 01/03: Leo, il chabot con AI di Brave, arriva ufficialmente anche sulla versione mobile Android del celebre browser web. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Brave, popolare browser internet incentrato principalmente sulla privacy degli utenti, lancia oggi Leo: un nuovo chatbot che seguirà gli stessi principi utilizzati per il browser sfidando ChatGPT e Bing con interazioni sicure ed anonime. Il nuovo assistente con intelligenza artificiale generativa è integrato direttamente nel browser desktop, ma il suo arrivo è previsto anche nelle applicazioni mobile per iOS e Android.

Brave Leo è pronto a sfidare ChatGPT e Bing con un chatbot adatto alla privacy

Crediti: Brave

La versione standard di Brave Leo utilizza il modello di linguaggio Llama 2 di Meta ed è totalmente gratuito per tutti. Gli utenti che invece vogliono sfruttare un modello di linguaggio differente possono abbonarsi alla versione Premium del servizio, che per 15$/mese mette a disposizione anche il modello Claude 2 di Anthropic.

“L’intelligenza artificiale è uno strumento molto potente ma presenta sfide importanti per la privacy. Brave si impegna a rispettare la privacy degli utenti fornendo assistenza personalizzata con l’AI laddove è necessario” ha dichiarato il CTO e co-fondatore di Brave, Brian Bondy.

Il nuovo chatbot svolge pressocché tutte le funzioni che abbiamo imparato a conoscere con ChatGPT, Bing e Google Bard, ma grazie alla possibilità di sfruttare diversi modelli di linguaggio l’offerta è molto più vasta e variegata. Gli sviluppatori, inoltre, hanno assicurato che ben presto nel servizio Premium arriverà la possibilità di sfruttare ancora più modelli di linguaggio.

Aggiornamento 01/03: l’AI di Leo arriva anche su Brave per Android

Il chatbot con intelligenza artificiale generativa che prende il nome di Leo da oggi è disponibile anche sulla versione Android di Brave, il celebre browser web che mette in primo piano la protezione della privacy. Leo è in grado di generare riassunti, trascrizioni, traduzioni e tanto altro, mentre gli input vengono sempre inviati in modo anonimo tramite proxy inverso e non vengono conservati oppure utilizzati per l’addestramento dell’AI.

Per iniziare subito ad utilizzare il chatbot Leo non dovrete far altro che scaricare l’app ufficiale di Brave tramite il Play Store.

