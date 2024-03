Xiaomi 14 Ultra diventa una vera fotocamera col nuovo Photography Kit

Era stato introdotto con la presentazione dello scorso Xiaomi 13 Ultra, e anche il nuovo Xiaomi 14 Ultra è stato arricchito dal lancio del rinnovato Photography Kit. La formula non cambia, e il kit offre una serie di gadget che puntano a elevare l’esperienza fotografica del camera phone Xiaomi: ecco come funziona questa novità, insieme ai dettagli sul prezzo in Italia.

Xiaomi 14 Ultra: lanciato il nuovo Photography Kit, cosa comprende e prezzo in Italia

Crediti: Xiaomi

La principale novità dello Xiaomi 14 Ultra Photography Kit riguarda l’impugnatura, che si collega allo smartphone non più tramite Bluetooth ma con attacco USB-C, con una latenza dei tasti ridotta fino al 53%. Rispetto al modello precedente, sono stati aggiunti nuovi tasti fisici che si sostituiscono a quelli virtuali dell’app fotocamera: a quello per le foto è stato aggiunto quello per avviare la registrazione video, e oltre alla levetta dello zoom è stata aggiunta una rotella personalizzabile, che in modalità Pro può modificare parametri come esposizione, apertura, otturatore, ISO, bilanciamento del bianco e così via.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

All’impugnatura può essere collegato il cordino per tenere più saldamente lo smartphone al polso, ma l’altra novità principale è nascosta al suo interno. Dentro c’è una più capiente batteria, che sale da 300 a 1.500 mAh: inizia a caricare lo smartphone quando scende sotto l’80%, e offre anche supporto alla ricarica HyperCharge a 90W.

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit comprende anche un adattatore a 67 mm a cui poter collegare filtri e copri-obiettivo come quello offerto in dotazione, utile per proteggere il vetro della fotocamera dall’usura. Il prezzo di vendita in Italia è di 199,9€: si tratta di un accessorio che ben si sposa con l’avanzatissima fotocamera di Xiaomi 14 Ultra. Inoltre segnaliamo che fino al 19 marzo è possibile acquistare il top di gamma in bundle con Xiaomi Watch 2 Pro, il Photography Kit e un caricatore wireless da 80W (tutto a 1.499,9€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

