Huawei Store festeggia 4 anni: sconti fino al 50%, offerte flash limitate e tanti Coupon!

L’e-commerce ufficiale di Huawei compie 4 anni e ovviamente il modo migliore per festeggiare non può che essere con una valanga di sconti ed occasioni imperdibili dedicate al meglio dell’ecosistema del brand. Per il quarto compleanno Huawei Store ha dato il via ad una nuova promo che durerà per tutto il mese di marzo con sconti fino al 50% e Coupon Membership fino a 300€. Inoltre, per l’occasione, sono presenti anche delle offerte lampo con disponibilità limitata e delle Edizioni Speciali dedicate appositamente al 4° Anniversario dello store!

Huawei Store ha lanciato le offerte per il 4° compleanno: ecco le migliori occasioni

Per celebrare i 4 anni di Huawei Store il brand ha lanciato una nuova iniziativa promozionale, subito dopo i saldi tech invernali: le occasioni continuano con nuove offerte fino al 50% su notebook, tablet, indossabili, prodotti audio e smartphone. L’ecosistema Huawei offre un ricco assortimento di soluzioni premium e grazie agli sconti per il quarto compleanno dello store il risparmio è assicurato. Andiamo a dare un’occhiata più nel dettagli alle migliori occasioni, tutte con coupon dedicato: l’iniziativa è valida da 1 marzo fino al 25 marzo 2024.

Crediti: Huawei

Huawei MateBook D 16 2024 è il portatile perfetto per gli utenti in cerca di un PC senza compromessi: adatto sia agli studenti che ai professionisti, il terminale offre tutta la potenza di cui hai bisogno con il processore Intel Core i5 di 12° Gen, con 8 GB di RAM e 512 GB di storage di tipo SSD. Inoltre l’esperienza è ancora più completa grazie all’ampio schermo FullView da 16″ e alla tastiera full-size retroilluminata. Il tutto in una scocca equivalente a quella di un portatile da 15″, ovviamente con la solita qualità a cui ci ha abituato il brand. Il prezzo di MateBook D 16 2024 scende a 599€ ed è possibile ottenere un ulteriore sconto del 10% con il coupon A4YEAR.

Se stai cercando un notebook dalle dimensioni ancora più compatte, allora non lasciarti scappare Huawei MateBook D14 2023 in promozione a 649€ con mouse in omaggio (e il 10% di sconto utilizzando il coupon A4YEAR). In questo caso abbiamo a che fare con un terminale potente e in grado di dare grandi soddisfazioni anche nel display (un pannello IPS da 14″ con una visione migliorata dell’11% grazie al formato in 16:10). Le performance sono garantite dal processore Intel Core i5 di 12° Gen, con memorie da 16/512 GB, mentre la portabilità è al top viste le dimensioni ed il peso contenuti (15,9 mm di spessore e 1,39 kg).

Crediti: Huawei

Le occasioni continuano con Huawei MatePad 11.5, in sconto a 249€ con tastiera inclusa aggiungendo 1.9€ (mentre il coupon A4YEAR permette di ricevere uno sconto del 10%). Un tablet impossibile da non amare, con un elegante corpo unibody in metallo, un ampio schermo FullView con refresh rate a 120 Hz, tanta batteria (7.700 mAh con ricarica rapida) e il WiFi 6.

Per il quarto anniversario di Huawei Store non poteva mancare un’edizione speciale di Huawei Watch GT 4: la nuova Anniversary Edition è in promo a partire da 239€, con un paio di auricolari true wireless FeeBuds SE 2 in regalo. E con il coupon A4YEAR ricevi uno sconto del 10% sul tuo nuovo indossabile: il codice è valido anche su Huawei Watch D, in offerta a 299€. Si tratta del primo smartwatch ad uno medico del brand, in grado di misurare la pressione arteriosa, effettuare un’analisi ECG e monitorare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), di stress e la qualità del sonno (con un occhio anche al fitness, grazie al supporto a più di 70 modalità di allenamento).

Crediti: Huawei

C’è anche un’occasione d’oro dedicata a Huawei P60 Pro: l’ultimo top di gamma della serie P scende a soli 799€ con cover in regalo ed un ulteriore 10% di sconto con il coupon A4YEAR. Il flagship incarna alla perfezione la visione di Huawei degli smartphone di punta: stile, eleganza e bellezza che si fondono perfettamente con performance stellari ed una fotocamera d’eccezione grazie alla tecnologia XMAGE.

Per scoprire tutte le offerte di Huawei Store per il 4° compleanno dai un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa; inoltre non perdere nessuna occasione per risparmiare con il coupon A4YEAR (10% di sconto), valido su tutti i prodotti ad eccezione di Watch Ultimate Design.

Coupon Membership

Crediti: Huawei

Durante tutto il periodo promozionale (ricordiamo, l’iniziativa termina il 25 marzo) è possibile ottenere offerte aggiuntive grazie ai Coupon Membership. Si tratta di sconti dedicati esclusivamente a specifici prodotti, solo per membri registrati su Huawei Store. Ecco le occasioni imperdibili, fino a 300€ in meno!

Huawei MateBook D16 2024 con i9 di 13° Gen (16 GB/1 TB) a 999€ con 200€ di sconto

con Huawei MatePad Pro 13.2 a 849€ (penna e tastiera incluse) con 150€ di sconto

(penna e tastiera incluse) con Huawei Mate X3 a 1.599€ (custodia inclusa) con 300€ di sconto

Le offerte lampo imperdibili

Crediti: Huawei

Il compleanno di Huawei Store vede protagonisti anche degli sconti molto particolari, validi per un periodo limitato di tempo e in quantità limitate. Per tutto il mese di marzo sono disponibili le offerte lampo con prezzi super conveniente ma solo per un certo numero di unità. Il primo periodo di flash sale va dal 1 al 5 marzo e comprende i seguenti prodotti:

Huawei FreeBuds 5 disponibili in 200 pezzi al prezzo di 99€ (anziché 129€) utilizzando il codice sconto di 30€ AFREEBUDS503

(anziché 129€) utilizzando il codice sconto di 30€ Huawei Watch GT 3 Pro (46 mm Black) disponibile in 50 pezzi a 199€ (anziché 249€) con il codice sconto di 50€ AGT3PROB

(anziché 249€) con il codice sconto di 50€ Huawei Watch Ultimate – Titanium Strap disponibile in 10 pezzi a 749€ (anziché 899€) con il codice sconto di 150€ AULTIMATETI e FreeBuds 5 in regalo

Le offerte lampo si rinnovano ogni 5 giorni, quindi controlla periodicamente la pagina dell’evento per scoprire tutte le occasioni in flash sale!

