Telegram si aggiorna e migliora la comunicazione nei gruppi

Il mondo della messaggistica istantanea è in grande fermento negli ultimi mesi, con le app che si sfidano a suon di nuove funzionalità e personalizzazioni per offrire agli utenti la miglior esperienza possibile. Non è da meno Telegram, che con l’ultimo aggiornamento di febbraio ha deciso di rivoluzionare i gruppi offrendo ai membri la possibilità di utilizzare i potenziamenti, le storie e personalizzare l’interfaccia grafica.

Potenziamenti, storie e stili diversi: Telegram rivoluziona i gruppi

Crediti: Telegram

Grazie al nuovo aggiornamento pubblicato nelle scorse ore per tutte le piattaforme, sono state introdotte 9 nuove funzioni che migliorano l’esperienza della chat di gruppo su Telegram. Anche i gruppi ora possono guadagnare livelli grazie ai potenziamenti dei membri o dei giveaway, ottenendo allo stesso tempo la possibilità di personalizzare l’aspetto ed utilizzare le storie per comunicare in modo diretto con tutti gli utenti.

Una volta potenziato, il gruppo può essere personalizzato scegliendo lo stato emoji da utilizzare, lo sfondo della chat, lo stile dei link, il logo e la copertina del profilo. Potranno anche essere scelti nuovi set di emoji di utilizzare come predefiniti soltanto nel gruppo, ma soltanto una volta sbloccato un livello potenziamento più alto. Infine, i membri dei gruppi potenziati possono anche usufruire della trascrizione vocale illimitata per i messaggi vocali e i videomessaggi inviati.

Per usufruire di queste nuove funzionalità non dovrete far altro che aggiornare la vostra applicazione tramite lo store di riferimento (App Store o Play Store), oppure tramite l’app nel caso stiamo utilizzando la versione desktop per Windows e macOS.

