iQOO Neo 9 Racing sarà un altro flagship killer, tra i primi con uno Snapdragon inedito

Di recente il brand partner di vivo ha rimpolpato la gamma Neo con ben tre modelli, due lanciati in Cina e uno presentato a livello globale. Ora sta per aggiungersi anche iQOO Neo 9 Racing Edition, versione di mezzo che si preannunciato parecchio ghiotta e altrettanto interessante in termini di specifiche: sì, sarà un altro flagship killer per la gamma!

iQOO Neo 9 Racing Edition: cosa sappiamo finora sul prossimo flagship killer

Neo 9 – Crediti: iQOO

I modelli cinesi Neo 9 e Neo 9 Pro presentano tante caratteristiche in comune ma differiscono per il chipset (Snapdragon 8 Gen 2 e Dimensity 9300) e il comparto fotografico (50 + 8 MP e 50 + 50 MP). Abbiamo assistito anche al lancio di Neo 9 Pro Global, ma altro non è che un rebrand del modello standard cinese per i mercati internazionali. La vera novità sarà iQOO Neo 9 Pro Racing Edition, secondo quanto trapelato di recente.

Neo 9 – Crediti: iQOO

Il dispositivo dovrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane ed avere dalla sua un chipset inedito, ossia il tanto chiacchierato Snapdragon 8s Gen 3. Di seguito trovate la possibile scheda tecnica, basata sui leak dell’insider cinese Digital Chat Station: in soldoni si tratterebbe di Neo 9 Pro con un SoC differente (ma si parla comunque di un flagship killer, viste le caratteristiche).

iQOO Neo 9 Racing – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 163,53 x 75,68 x 7,99 mm per un peso di 190 grammi

certificazione IP54

display AMOLED flat (LTPO) a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,01 GHz X4 + 4 x 2,61 GHz A720 + 3 x 1,84 GHz A520

+ 4 x 2,61 GHz A720 + 3 x 1,84 GHz A520 GPU Adreno 735

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.160 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.9) con IMX920 , OIS, ultra-grandangolare

(f/1.9) con , OIS, ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, sensore IR, una porta Type-C 2.0 e chip proprietario iQOO Q1

Android 14 sotto forma di OriginOS 4

